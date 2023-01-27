Справу щодо держзради керівництва Херсонського СІЗО передали до суду

Державне бюро розслідувань завершило розслідування щодо державної зради колишнього вже керівника Херсонського слідчого ізолятора та його заступника і передало обвинувальний акт до суду.

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Як нагадують у ДБР, начальник держустанови з початком тимчасової окупації Херсона російськими військами зрадив присязі та добровільно перейшов на бік ворога. Так само вчинив і його заступник з оперативної роботи.

Зазначається, що удвох вони допомагали ворогу створювати незаконну структуру "Управління виконання покарань по Херсонській області", що увійшла до складу Федеральної служби виконання покарань РФ.

За даними слідства, зрадники отримали нові посади в фейковій установі та виконували всі вказівки окупантів, повністю надавши виправний заклад для іхніх потреб.

"Колишній керівник СІЗО навіть став "героєм" інформаційної провокації пропагандистів, метою якої була дискредитація правоохоронних органів України: закликав не виконувати накази української влади та наслідувати його приклад - співпрацювати з ворогом", - вказують у бюро.

Після визволення Херсону фігуранти намагалися переховуватися на території області, але були оперативно викриті та затримані працівниками ДБР і наразі перебувають під вартою.

За державну зраду в умовах воєнного стану (частина 2 статті 111 Кримінального кодексу) обвинуваченим загрожує позбавлення волі на строк п’ятнадцять років або довіче позбавленням волі, причому з конфіскацію майна. Процесуальне керівництво у справі здійснює Херсонська обласна прокуратура, оперативний супровід – Управління Служби безпеки України в Херсонській області.