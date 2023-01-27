Дело о госизмене руководства Херсонского СИЗО передали в суд

Государственное бюро расследований завершило расследование о государственной измене бывшего уже руководителя Херсонского следственного изолятора и его заместителя, передав обвинительный акт в суд.

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Как напоминают в ГБР, начальник госучреждения с началом временной оккупации Херсона российскими войсками изменил присяге и добровольно перешел на сторону врага. Так же поступил и его заместитель по оперативной работе.

Отмечается, что вдвоем они помогали врагу создавать незаконную структуру "Управление исполнения наказаний по Херсонской области", вошедшую в состав Федеральной службы исполнения наказаний РФ.

По данным следствия, предатели получили новые должности в фейковом учреждении и выполняли все указания оккупантов, полностью предоставив исправительное учреждение для их нужд.

"Бывший руководитель СИЗО даже стал "героем" информационной провокации пропагандистов, целью которой была дискредитация правоохранительных органов Украины: призвал не выполнять приказы украинской власти и следовать его примеру - сотрудничать с врагом", - указывают в бюро.

После освобождения Херсона фигуранты пытались скрываться на территории области, но были оперативно разоблачены и задержаны сотрудниками ГБР и ныне находятся под стражей.

За государственную измену в условиях военного положения (часть 2 статьи 111 Уголовного кодекса) обвиняемым грозит лишение свободы сроком на пятнадцать лет или пожизненное лишение свободы, причем с конфискацией имущества. Процессуальное руководство в деле осуществляет Херсонская областная прокуратура, оперативное сопровождение – Управление Службы безопасности Украины в Херсонской области.