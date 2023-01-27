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Дело о госизмене руководства Херсонского СИЗО передали в суд
Государственное бюро расследований завершило расследование о государственной измене бывшего уже руководителя Херсонского следственного изолятора и его заместителя, передав обвинительный акт в суд.
Как напоминают в ГБР, начальник госучреждения с началом временной оккупации Херсона российскими войсками изменил присяге и добровольно перешел на сторону врага. Так же поступил и его заместитель по оперативной работе.
Отмечается, что вдвоем они помогали врагу создавать незаконную структуру "Управление исполнения наказаний по Херсонской области", вошедшую в состав Федеральной службы исполнения наказаний РФ.
По данным следствия, предатели получили новые должности в фейковом учреждении и выполняли все указания оккупантов, полностью предоставив исправительное учреждение для их нужд.Подписывайтесь на наш Telegram канал
"Бывший руководитель СИЗО даже стал "героем" информационной провокации пропагандистов, целью которой была дискредитация правоохранительных органов Украины: призвал не выполнять приказы украинской власти и следовать его примеру - сотрудничать с врагом", - указывают в бюро.
После освобождения Херсона фигуранты пытались скрываться на территории области, но были оперативно разоблачены и задержаны сотрудниками ГБР и ныне находятся под стражей.
За государственную измену в условиях военного положения (часть 2 статьи 111 Уголовного кодекса) обвиняемым грозит лишение свободы сроком на пятнадцать лет или пожизненное лишение свободы, причем с конфискацией имущества. Процессуальное руководство в деле осуществляет Херсонская областная прокуратура, оперативное сопровождение – Управление Службы безопасности Украины в Херсонской области.