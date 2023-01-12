Еще 5 коллаборантам из созданного оккупантами "МВД Херсонской области" грозит до 15 лет тюрьмы

Служба безопасности собрала обоснованные доказательства вины еще пятерых вражеских пособников, которые в начале полномасштабного вторжения добровольно вступили в созданное агрессором "главное управление МВД Херсонской области".

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Об этом сообщила пресс-служба СБУ.

Отмечается, что там они были назначены на должности руководителя финансового отдела; инспектора штаба; инспектора Суворовского районного управления; оперуполномоченного отделения криминальной полиции по делам несовершеннолетних; дежурного изолятора временного содержания.

Находясь на "должностях", злоумышленники выполняли задачи Москвы по распространению кремлевского режима и подавлению движения сопротивления на территории региона.

Установлено, что во время оккупации Херсона они участвовали в "рейдах" по домам местных жителей и пытались привлечь их к сотрудничеству с врагом. В случае несогласия – угрожали насилием и уничтожением имущества.

Во время освобождения украинского города коллаборанты вместе с российскими оккупантами скрылись на левом берегу реки Днепр.

На основании собранных доказательств следователи Службы безопасности сообщили фигурантам о подозрении по ч. 7 ст. 111-1 Уголовного кодекса Украины (коллаборационная деятельность). Обвинительный акт направлен в суд. Злоумышленникам грозит до 15 лет тюрьмы.

В настоящее время СБУ проводит комплексные мероприятия по привлечению виновных к ответственности.

Напомним, Служба безопасности разоблачила еще одного пособника врага в освобожденных районах Харьковской области. Им оказался бывший главный инженер "Купянского комбината хлебопродуктов", во время захвата части региона поддержавший российских захватчиков.