СБУ задержала агента ФСБ в Киевской области

Контрразведка Службы безопасности разоблачила еще одного агента ФСБ в результате многоэтапной спецоперации в Киевской области. Злоумышленником оказался житель Белой Церкви, которого в декабре прошлого года завербовал сотрудник российской спецслужбы.

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Об этом сообщила пресс-служба СБУ.

Отмечается, что после письменного согласия на сотрудничество с врагом, злоумышленник получил оперативный псевдоним "Тень" и задание на проведение разведывательно-подрывной деятельности против Украины.

По указанию ФСБ он объезжал местность и скрыто собирал информацию о местоположениях и перемещениях подразделений Сил обороны на территории региона.

В первую очередь, российский агент пытался выявить штабы управления и склады с артиллерийским вооружением ВСУ.

Кроме этого передавал агрессору координаты местных объектов критической инфраструктуры, в том числе энергогенерирующих предприятий.

Разведывательная информация требовалась оккупантам для подготовки серии прицельных ракетных ударов по региону.

Контрразведчики СБУ задержали вражеского агента на попытке сбора закрытых сведений об украинских военных базах.

По данным следствия, предатель поддерживал коммуникацию с ФСБ из-за заранее отработанного анонимного Телеграмм-канала.

Именно туда он сбрасывал полученные сведения в виде фото-, видеоматериалов с привязкой к местности.

"Установлено, что в дальнейшем злоумышленник должен был создать разветвленную агентурную сеть для большего "покрытия" региона по сбору разведданных в пользу ФСБ", - отмечают в СБУ.

Во время обысков по адресу жительства задержанного правоохранители изъяли мобильные телефоны с поличным с агрессором.

Также у фигуранта обнаружен российский паспорт и прокремлевская символика.

"На основании собранных доказательств следователи СБУ сообщили ему о подозрении по ч. 2 ст. 111 Уголовного кодекса Украины (государственное предательство, совершенное в условиях военного положения). Сейчас решается вопрос об избрании меры пресечения в виде содержания под стражей", - отметили правоохранители .

Ранее СБУ разоблачила еще одного вражеского приспешника в ходе контрдиверсионных мероприятий на Днепропетровщине. Предателем оказался агент главного управления генерального штаба вооруженных сил РФ (больше известного как ГРУ).