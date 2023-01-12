СБУ задержала российского агента, разведывавшего позиции украинского ПВО в Черкасской области

Контрразведка Службы безопасности разоблачила еще одного агента ФСБ во время спецоперации в Черкасской области. Злоумышленником оказался работник медицинского учреждения, которого в начале полномасштабного вторжения завербовал представитель российской спецслужбы.

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Об этом сообщила пресс-служба СБУ.

Отмечается, что по указаниям агрессора злоумышленник целенаправленно объезжал территорию региона и собирал информацию о базировании и перемещении подразделений Сил обороны.

Прежде всего, вражеский агент пытался выявить боевые позиции системы противовоздушной обороны и места дислокации тренировочных центров сухопутных войск ВСУ.

Также он передавал оккупантам координаты украинских блокпостов и административных зданий правоохранительных органов на территории областного центра.

Кроме этого "отчитывался" в ФСБ по поводу локаций местных объектов критической инфраструктуры, в том числе энергогенерирующих предприятий.

Разведывательная информация требовалась врагу для подготовки серии ракетных ударов по региону.

Сотрудники Службы безопасности задержали злоумышленника на попытке передачи агрессору закрытых сведений об украинских объектах.

По данным следствия, предатель передавал разведданные своему российскому куратору через анонимный телеграмм-канал в виде отметок на электронных картах и фотоматериалах.

Во время обыска по месту жительства задержанного стражи порядка изъяли мобильный телефон и планшет с доказательствами законспирированной переписки с ФСБ.

Также у фигуранта обнаружен паспорт образца бывшего СССР и прокремлевская символика.

"Сейчас следователи СБУ сообщили ему о подозрении по ч. 2 ст. 111 Уголовного кодекса Украины (государственное предательство, совершенное в условиях военного положения). Суд избрал меру пресечения в виде содержания под стражей без права внесения залога", - отметили в СБУ.

Ранее СБУ разоблачила еще одного вражеского приспешника в ходе контрдиверсионных мероприятий на Днепропетровщине. Предателем оказался агент главного управления генерального штаба вооруженных сил РФ (больше известного как ГРУ).