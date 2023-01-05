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СБУ задержала во Львовской области агента ФСБ, который наводил российские ракеты на стратегические предприятия Украины

СБУ задержала во Львовской области агента ФСБ, который наводил российские ракеты на стратегические предприятия Украины

Контрразведка Службы безопасности Украины провела многоэтапную спецоперацию во Львовской области. В результате СБУ обнаружила агента российской ФСБ, наводившего российские ракеты на стратегические предприятия Украины.

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Об этом 5 января сообщила пресс-служба СБУ.

Коллаборантом оказался инженер одного из госпредприятий, расположенных на востоке Украины. В начале полномасштабного вторжения его завербовала российская спецслужба для проведения разведывательно-взрывной деятельности против Украины.

Выяснилось, что первоначально предатель собирал информацию о размещении стратегических объектов в юго-восточных регионах Украины. Впоследствии он предложил россиянам свою помощь в разработке новейшей радиолокационной установки на основе сведений о украинской РЛС.

Фото 2 — СБУ задержала во Львовской области агента ФСБ, который наводил российские ракеты на стратегические предприятия Украины
Фото 3 — СБУ задержала во Львовской области агента ФСБ, который наводил российские ракеты на стратегические предприятия Украины
Фото 4 — СБУ задержала во Львовской области агента ФСБ, который наводил российские ракеты на стратегические предприятия Украины
Фото 5 — СБУ задержала во Львовской области агента ФСБ, который наводил российские ракеты на стратегические предприятия Украины
Фото 6 — СБУ задержала во Львовской области агента ФСБ, который наводил российские ракеты на стратегические предприятия Украины
Фото 7 — СБУ задержала во Львовской области агента ФСБ, который наводил российские ракеты на стратегические предприятия Украины
Фото 8 — СБУ задержала во Львовской области агента ФСБ, который наводил российские ракеты на стратегические предприятия Украины
Фото 9 — СБУ задержала во Львовской области агента ФСБ, который наводил российские ракеты на стратегические предприятия Украины

Агент ездил в Киев и Запорожье для обнаружения объектов энергетики и железнодорожной инфраструктуры, по которым враг совершал ракетные удары. Он прикрывался "командировками", чтобы на месте осмотреть их техническое состояние, уровень возможных повреждений и подготовить соответствующий отчет для ФСБ.

Во Львовской области злоумышленник пытался установить местонахождение объектов критической инфраструктуры. Получившуюся информацию должен был переправить врагу в виде электронных координат и фотоматериалов с привязкой к местности.

Разведывательная информация требовалась врагу для подготовки и проведения серии прицельных ракетных ударов по территории региона. СБУ задержала предателя на попытке передачи россиянам закрытых данных.

Во время обыска у задержанного обнаружили мобильный телефон с доказательствами переписок с врагом и символику коммунистического тоталитарного режима.

На основании собранных материалов следователи Службы безопасности сообщили фигуранту о подозрении по:

  • ч. 2 ст. 111 (государственная измена);
  • ч. 2, ч. 3 ст. 436-2 (оправдание, признание правомерной, отрицание вооруженной агрессии Российской Федерации против Украины, глорификация ее участников) Уголовного кодекса Украины.

Суд избрал меру пресечения в виде заключения под стражу без права внесения залога. Продолжается расследование по установлению всех обстоятельств преступлений и привлечению виновных к ответственности.

Ранее СБУ во Львовской области задержала жителя Лимана Донецкой области, который после начала полномасштабного вторжения передавал информацию представителю террористической организации.

Автор:
Вита Молодан