СБУ задержала во Львовской области агента ФСБ, который наводил российские ракеты на стратегические предприятия Украины

Контрразведка Службы безопасности Украины провела многоэтапную спецоперацию во Львовской области. В результате СБУ обнаружила агента российской ФСБ, наводившего российские ракеты на стратегические предприятия Украины.

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Об этом 5 января сообщила пресс-служба СБУ.

Коллаборантом оказался инженер одного из госпредприятий, расположенных на востоке Украины. В начале полномасштабного вторжения его завербовала российская спецслужба для проведения разведывательно-взрывной деятельности против Украины.

Выяснилось, что первоначально предатель собирал информацию о размещении стратегических объектов в юго-восточных регионах Украины. Впоследствии он предложил россиянам свою помощь в разработке новейшей радиолокационной установки на основе сведений о украинской РЛС.

Агент ездил в Киев и Запорожье для обнаружения объектов энергетики и железнодорожной инфраструктуры, по которым враг совершал ракетные удары. Он прикрывался "командировками", чтобы на месте осмотреть их техническое состояние, уровень возможных повреждений и подготовить соответствующий отчет для ФСБ.

Во Львовской области злоумышленник пытался установить местонахождение объектов критической инфраструктуры. Получившуюся информацию должен был переправить врагу в виде электронных координат и фотоматериалов с привязкой к местности.

Разведывательная информация требовалась врагу для подготовки и проведения серии прицельных ракетных ударов по территории региона. СБУ задержала предателя на попытке передачи россиянам закрытых данных.

Во время обыска у задержанного обнаружили мобильный телефон с доказательствами переписок с врагом и символику коммунистического тоталитарного режима.

На основании собранных материалов следователи Службы безопасности сообщили фигуранту о подозрении по:

ч. 2 ст. 111 (государственная измена);

ч. 2, ч. 3 ст. 436-2 (оправдание, признание правомерной, отрицание вооруженной агрессии Российской Федерации против Украины, глорификация ее участников) Уголовного кодекса Украины.

Суд избрал меру пресечения в виде заключения под стражу без права внесения залога. Продолжается расследование по установлению всех обстоятельств преступлений и привлечению виновных к ответственности.

Ранее СБУ во Львовской области задержала жителя Лимана Донецкой области, который после начала полномасштабного вторжения передавал информацию представителю террористической организации.