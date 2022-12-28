СБУ задержала в Харьковской области коллаборантов, которые помогали перебрасывать в Украину военные эшелоны РФ

Служба безопасности Украины в ходе стабилизационных мероприятий в освобожденных районах Харьковской области обнаружила и задержала двух мужчин, перешедших на сторону врага. Коллаборанты способствовали переправке по железной дороге военной техники, вооружения и боеприпасов с территории РФ в районы Харьковщины.

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Об этом 28 декабря сообщила пресс-служба СБУ.

До полномасштабного вторжения России в Украину фигуранты работали в региональном филиале "Укрзализныци". После захвата части региона коллаборанты присоединились к рядам местной оккупационной администрации.

"Там одного назначили руководителем, а другого - его заместителем производственного подразделения, созданного агрессором "Купянской путевой машинной станции". На этих "должностях" они помогали стране-агрессору восстанавливать железнодорожное сообщение с регионом для обеспечения потребностей оккупационных группировок на восточном фронте", — рассказали в СБУ.

После освобождения региона злоумышленники пытались "залечь на дно" и таким образом избежать правосудия.

На основании собранных доказательств следователи Службы безопасности сообщили обоим фигурантам о подозрении по ч. 4 ст. 111-1 (коллаборационная деятельность) Уголовного кодекса Украины. Суд избрал меру пресечения в виде содержания под стражей.

Напомним, СБУ планомерно проводит стабилизационные мероприятия на территории освобожденных частей областей, в том числе Харьковской. В частности, недавно СБУ поймала в Херсонской области "председателя" оккупационного сельсовета, способствовавшего расселению военных РФ по домам.