СБУ поймала в Херсонской области "главу" оккупационного сельсовета, помогавшего расселять военных РФ по домам

Управление Службы безопасности Украины в Херсонской области задержало жителя Бериславского района по подозрению в коллаборационизме. Как сообщает областная прокуратура, ему инкриминировали часть 5 статьи 111-1 Уголовного кодекса (добровольное занятие должности в оккупационной администрации государства-агрессора).

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По данным следствия, во время оккупации региона подозреваемый, сотрудничая с оккупационными властями России, добровольно вступил в должность так называемого "председателя Новорайского сельсовета военно-гражданской администрации Бериславского района".

"Как "глава" села он обосновался в захваченном админздании сельского совета, где начал активно выполнять возложенные на него оккупационными властями задачи", - отмечают в прокуратуре.

Следствие установило, что мужчина угрозами пытался склонить местное население к сотрудничеству, распоряжался о переходе субъектов хозяйствования села на российскую систему регистрации и налогообложения, а также о ведении расчетов в российских рублях.

Также он способствовал расселению военнослужащих вооруженных формирований РФ в вынужденно покинутые местными жителями дома и квартиры. По ходатайству прокурора подозреваемому избрана мера пресечения в виде содержания под стражей без альтернативы внесению залога.

Напомним также, что еще в июне, когда регион был оккупирован российскими войсками, полиция сообщила о подозрении в коллаборационизме Юрию Турулеву, которого российские оккупационные силы поставили руководить самозванной "администрацией" в селе Чернобаевка под Херсоном. Ранее он руководил пригородной автостанцией в Херсоне.