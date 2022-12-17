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СБУ поймала в Херсонской области "главу" оккупационного сельсовета, помогавшего расселять военных РФ по домам
Управление Службы безопасности Украины в Херсонской области задержало жителя Бериславского района по подозрению в коллаборационизме. Как сообщает областная прокуратура, ему инкриминировали часть 5 статьи 111-1 Уголовного кодекса (добровольное занятие должности в оккупационной администрации государства-агрессора).
По данным следствия, во время оккупации региона подозреваемый, сотрудничая с оккупационными властями России, добровольно вступил в должность так называемого "председателя Новорайского сельсовета военно-гражданской администрации Бериславского района".
"Как "глава" села он обосновался в захваченном админздании сельского совета, где начал активно выполнять возложенные на него оккупационными властями задачи", - отмечают в прокуратуре.
Следствие установило, что мужчина угрозами пытался склонить местное население к сотрудничеству, распоряжался о переходе субъектов хозяйствования села на российскую систему регистрации и налогообложения, а также о ведении расчетов в российских рублях.Подписывайтесь на наш Telegram канал
Также он способствовал расселению военнослужащих вооруженных формирований РФ в вынужденно покинутые местными жителями дома и квартиры. По ходатайству прокурора подозреваемому избрана мера пресечения в виде содержания под стражей без альтернативы внесению залога.
Напомним также, что еще в июне, когда регион был оккупирован российскими войсками, полиция сообщила о подозрении в коллаборационизме Юрию Турулеву, которого российские оккупационные силы поставили руководить самозванной "администрацией" в селе Чернобаевка под Херсоном. Ранее он руководил пригородной автостанцией в Херсоне.