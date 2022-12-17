СБУ піймала на Херсонщині "голову" окупаційної сільради, що сприяв розселенню військових РФ по хатах

Управління Служби безпеки України в Херсонській області затримало мешканця Бериславського району за підозрою в колабораціонізмі. Як повідомляє обласна прокуратура, йому інкримінували частину 5 статті 111-1 Кримінального кодексу (добровільне зайняття посади в окупаційній адміністрації держави-агресора).

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За даними слідства, під час окупації регіону підозрюваний, співпрацюючи з окупаційною владою Росії, добровільно обійняв посаду так званого "голови Новорайської сільради військово-цивільної адміністрації Бериславського району".

"Як "очільник" села він облаштувався у захопленій адмінбудівлі сільської ради, де почав активно виконувати покладені на нього окупаційною владою завдання", - зазначають в прокуратурі.

Слідство встановило, що чоловік погрозами намагався схилити місцеве населення до співпраці, розпоряджався про перехід суб’єктів господарювання села на російську систему реєстрації та оподаткування, а також щодо ведення розрахунків у російських рублях.

Також він сприяв розселенню військовослужбовців збройних формувань РФ у вимушено покинуті місцевими будинки та квартири. Наразі за клопотанням прокурора підозрюваному обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою без альтернативи внесення застави.

Нагадаємо також, що ще у червні, коли регіон було окуповано російськими військаии, поліція повідомила про підозру в колабораціонізмі Юрію Турульову, якого російські окупаційні сили поставили керувати самозваною "адміністрацією" в селі Чорнобаївка під Херсоном. Раніше він керував приміською автостанцією у Херсоні.