Передавал имущество граждан на нужды оккупантов: в Николаевской области задержали пособника РФ

Служба безопасности разоблачила еще одного пособника врага, который сотрудничал с захватчиками во время оккупации части Николаевской области.

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Об этом сообщает пресс-служба СБУ.

"Злоумышленником оказался местный житель одного из поселков Шевченковской объединенной территориальной громады, который добровольно занял пост старосты в двух населенных пунктах, где выступал посредником между оккупантами и местными жителями", - говорится в сообщении.

По информации СБУ, в должности старосты он помогал агрессору в укреплении позиций, а именно передавал похищенное имущество граждан на нужды российских оккупационных группировок на южном фронте.

По данным следствия, "староста" лично передавал транспортные запчасти захватчикам для обустройства казарм и ремонта военной техники РФ. Кроме этого, он организовал поставки питьевой воды и продуктов питания в пункты временной дислокации вражеских войск.

После освобождения района злоумышленник пытался "залечь на дно" и избежать правосудия. Однако сотрудники СБУ своевременно разоблачили его, установили местонахождение и задержали.

Следователи Службы безопасности сообщили фигуранту о подозрении по ч. 1 ст. 111-2 (пособничество государству-агрессору) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает до 12 лет лишения свободы. Суд избрал меру пресечения в виде содержания под стражей.

Напомним, Служба безопасности разоблачила еще одну приспешницу врага в результате стабилизационных мер в освобожденных районах Харьковской области. Злоумышленницей оказалась бывшая глава созданного оккупантами "Савинского территориального отдела Изюмской военно-гражданской администрации".