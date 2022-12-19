СБУ задержала "финансистку" бывшей оккупационной администрации Купянска

Контрразведка Службы безопасности разоблачила еще одну приспешницу агрессора в ходе стабилизационных мероприятий в освобожденных районах Харьковской области. Злоумышленницей оказалась бывшая глава одного из отделов Купянского городского совета, которая в начале полномасштабного вторжения поддержала российских захватчиков.

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Об этом сообщила пресс-служба СБУ.

Отмечается, что после временного захвата города злоумышленница вступила в ряды оккупационной администрации, где она была назначена "главным специалистом отдела экономического развития".

На этой "должности" коллаборантка выполняла указания Москвы о распространении кремлевского режима в регионе и обеспечении бесперебойного финансирования оккупационных органов РФ.

Для этого она производила распределение средств среди вражеских подразделений, а также готовила платежные и отчетно-финансовые документы российского образца.

После освобождения украинского города злоумышленница пыталась скрываться.

В результате оперативных действий сотрудники СБУ установили ее местонахождение и задержали.

"Сейчас следователи Службы безопасности сообщили фигурантке о подозрении по ч. 2 ст. 111-1 (коллаборационная деятельность) Уголовного кодекса Украины. Решается вопрос об избрании меры пресечения в виде содержания под стражей", - сообщили в СБУ.

Правоохранители добавили, что во время оглашения подозрения задержанная признала свою вину и сообщила, что совершила преступные действия под влиянием российской пропаганды.

Ранее СБУ поймала в Херсонской области "председателя" оккупационного сельсовета, способствовавшего расселению военных РФ по домам.