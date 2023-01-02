Во Львовской области СБУ поймала поселившегося у энергообъекта жителя Лимана на сборе информации для врага

Контрразведчики Службы безопасности Украины в ходе многоэтапной спецоперации задержали во Львовской области жителя Лимана Донецкой области, который после начала полномасштабного вторжения передавал информацию представителю террористической организации. Об этом говорится в сообщениях СБУ и Львовской областной прокуратуры.

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По данным следствия, в мае мужчина через запрещенную в Украине социальную сеть "Одноклассники", посылал представителям незаконного вооруженного формирования "ДНР" данные о местах дислокации, способах передвижения и маскировки подразделений Вооруженных сил Украины на территории Лиманской общины.

Впоследствии он перебрался во Львовскую область, где продолжил разведывательно-подрывную деятельность. Фигурант был разоблачен на территории школы, находящейся в одном из пгт региона, где он проживал как ВПЛ.

"Под видом внутренне перемещенного лица он поселился вблизи одного из энергетических объектов. Мужчина продолжил сбор информации для вражеской спецслужбы. Впрочем, сотрудники СБУ разоблачили приспешника врага на попытках скрытого сбора и передачи сведений через "связного" в рядах террористических группировок "ДНР", – говорится в сообщении.

В ходе оперативных мероприятий у злоумышленника обнаружили мобильный телефон с перепиской с врагом. На основании собранных доказательств следователи СБУ сообщили ему о подозрении в коллаборационной деятельности (часть 7 статьи 111-1 Уголовного кодекса). Суд уже избрал мужчине меру пресечения в виде содержания под стражей без права внесения залога.

Напомним также, что недавно СБУ разоблачила римско-католического священника, который, по ее данным, во время проповедей называл постановкой убийства и пытки россиянами жителей Бучи и призвал не доверять официальной информации украинских госучреждений о военных преступлениях РФ.