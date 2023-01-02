На Львівщині СБУ піймала мешканця Лимана, що оселився біля енергооб’єкту, на зборі інформації для ворога

Контррозвідники Служби безпеки України у ході багатоетапної спецоперації затримали у Львівській області мешканця Лимана Донецької області, який після початку повномасштабного вторгнення передавав інформацію представнику терористичної організації. Про йдеться у повідомленнях СБУ та Львівської обласної прокуратури.

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За даними слідства, у травні чоловік через заборонену в Україні соціальну мережу "Одноклассники", надсилав представникам незаконного збройного формування "ДНР" дані про місця дислокації, способи пересування та маскування підрозділів Збройних сил України на території Лиманської громади.

Згодом він перебрався на Львівщину, де продовжив розвідувально-підривну діяльность. Фігуранта було викрито на території школи, що знаходиться в одному з смт регіону, де він проживав як ВПО.

"Під виглядом внутрішньо переміщеної особи він оселився поблизу одного з енергетичних об’єктів. Чоловік продовжив збір інформації для ворожої спецслужби. Втім, співробітники СБУ викрили поплічника ворога на спробах прихованого збору і передачі відомостей через "зв’язкового" у лавах терористичних угруповань "ДНР", - йдеться у повідомленні.

Під час оперативних заходів у зловмисника знайшли мобільний телефон із листуванням з ворогом. На підставі зібраних доказів слідчі СБУ повідомили йому про підозру у колабораційній діяльності (частина 7 статті 111-1 Кримінального кодексу). Суд вже обрав чоловіку запобіжний захід у вигляді тримання під вартою без права внесення застави.

Нагадаємо також, що нещодавно СБУ викрила римо-католицького священника, який, за її даними, під час проповідей називав постановкою вбивства і катування росіянами мешканців Бучі та закликав не довіряти офіційній інформації українських держустанов про воєнні злочини РФ.