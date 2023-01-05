СБУ затримала у Львівській області агента ФСБ, який наводив російські ракети на стратегічні підприємства України

Контррозвідка Служби безпеки України провела багатоетапну спецоперацію у Львівській області. В результаті СБУ виявила агента російської ФСБ, який наводив російські ракети на стратегічні підприємства України.

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Про це 5 січня повідомила пресслужба СБУ.

Колаборантом виявився інженер одного з держпідприємств, розташованих на сході України. На початку повномасштабного вторгнення його завербувала російська спецслужба для проведення розвідувально-підривної діяльності проти нашої держави.

З'ясувалося, що спочатку зрадник збирав інформацію про розміщення стратегічних об’єктів у південно-східних регіонах України. Згодом він запропонував росіянам свою допомогу у розробці новітньої радіолокаційної установки на основі відомостей щодо української РЛС.

Агент їздив до Києва та Запоріжжя для виявлення об’єктів енергетики та залізничної інфраструктури, по яких ворог здійснював ракетні удари. Він прикривався "відрядженнями", щоб на місці мав оглянути їхній технічний стан, рівень можливих пошкоджень і підготувати відповідний "звіт" для ФСБ.

У Львівській області зловмисник намагався встановити місцезнаходження об’єктів критичної інфраструктури. Отриману інформацію мав переправити ворогу у вигляді електронних координат та фотоматеріалів з прив’язкою до місцевості.

Розвідувальна інформація потрібна була ворогу для підготовки і проведення серії прицільних ракетних ударів по території регіону. СБУ затримала зрадника на спробі передачі росіянам закритих відомостей.

Під час обшуку у затриманого виявлено мобільний телефон із доказами листування з ворогом та символіку комуністичного тоталітарного режиму.

На підставі зібраних матеріалів слідчі Служби безпеки повідомили фігуранту про підозру за:

ч. 2 ст. 111 (державна зрада);

ч. 2, ч. 3 ст. 436-2 (виправдовування, визнання правомірною, заперечення збройної агресії Російської Федерації проти України, глорифікація її учасників) Кримінального кодексу України.

Суд обрав міру запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою без права внесення застави. Триває розслідування для встановлення всіх обставин злочинів і притягнення винних до відповідальності.

Раніше СБУ у Львівській області затримала мешканця Лимана Донецької області, який після початку повномасштабного вторгнення передавав інформацію представнику терористичної організації.