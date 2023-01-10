В Харьковской области задержали мужчину, который помогал оккупантам вывозить украинское зерно в РФ

Служба безопасности разоблачила еще одного пособника врага в освобожденных районах Харьковской области. Им оказался бывший главный инженер "Купянского комбината хлебопродуктов", во время захвата части региона поддержавший российских захватчиков.

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Об этом сообщила пресс-служба СБУ.

Отмечается, что злоумышленник насильно отобрал у главбуха продовольственного предприятия ведомственные печати, штампы, уставные документы и личные дела работников, чтобы подтвердить свою преданность стране-агрессору.

Затем передал их представителям местной оккупационной администрации.

За это он был назначен главой созданного рашистами "государственного предприятия "Продовольственные ресурсы" в Купянске.

На этой "должности" он выполнял задачи Кремля по принудительному вывозу украинского зерна с территории региона в РФ.

Для этого заключил "договор" с другим оккупационным органом - "Купянская железная дорога", который снабжал его вагонами для транспортировки пшеницы.

Установлено, что оптовые партии украденного зерна должны были отгружать на зерновые терминалы одной из российских компаний в Ростове-на-Дону.

Впрочем, реализации преступного плана помешали освободившие Купянск Силы обороны и тем самым заблокировавшие "поставку".

После деоккупации украинского города злоумышленник пытался скрываться от правосудия, но сотрудники СБУ установили его местонахождение и задержали.

"На основании собранных доказательств следователи Службы безопасности сообщили фигуранту о подозрении по ч. 1 ст. 111-2 Уголовного кодекса Украины (пособничество государству-агрессору). Суд избрал меру пресечения в виде содержания под стражей", - отметили в СБУ.

Ранее СБУ задержала депутата Купянского районного совета, добровольно пошедшего на сотрудничество с оккупантами и организовавшего им оптовые поставки пищевой продукции с собственного предприятия.