СБУ задержала коллаборанта, помогавшего оккупантам строить блокпосты в Харьковской области

В ходе стабилизационных мероприятий в освобожденных районах Харьковской области сотрудники Службы безопасности разоблачили коллаборанта, который помогал россиянам строить блокпосты.

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Об этом 6 января сообщила пресс-служба СБУ.

Злоумышленником оказался бывший инженер Балаклейского райавтодора, который во время оккупации города поддержал оккупантов и предложил им свою помощь в войне против Украины. Россияне назначили фигуранта руководителем созданного агрессором местного "дорожно-ремонтного предприятия".

Фигурант агитировал местных жителей в сотрудничестве с оккупантами. Фото:

Следствие выяснило, что коллаборант организовывал восстановление дорог для опрокидывания колонн военной техники РФ на восточный фронт. Кроме этого, он давал указания на строительство вражеских блокпостов и раскрашивание остановок автотранспорта в российский "триколор".

Злоумышленник постоянно пытался привлекать местных жителей в ряды псевдоучреждения. Если кто-то соглашался, он обещал лояльное отношение оккупантов и "зарплату" в российских рублях.

Злоумышленником оказался бывший инженер Балаклейского райавтодора. Фото: СБУ

"После увольнения Балаклеи злоумышленник пытался "залечь на дно" и таким образом попытаться избежать правосудия. Впрочем, сотрудники СБУ установили его местонахождение и задержали", — добавили в спецслужбе.

На основании собранных доказательств фигуранту поставлено в известность о подозрении по ч. 4 ст. 111-1 Уголовного кодекса Украины (коллаборационная деятельность). Решается вопрос об избрании меры пресечения в виде содержания под стражей.

Ранее СБУ в освобожденных районах Харьковской области обнаружила и задержала двух мужчин, перешедших на сторону врага. Коллаборанты способствовали переправке по железной дороге военной техники, вооружения и боеприпасов с территории РФ в районы Харьковщины.