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Преступность
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СБУ сообщила о подозрении 19 боевикам, задержанным во время освобождения Харьковщины

СБУ сообщила о подозрении 19 боевикам, задержанным во время освобождения Харьковщины

Служба безопасности сообщила о подозрении 19 боевикам террористических организаций "Л/ДНР", взятых в плен во время контрнаступления Сил обороны и освобождения Харьковской области.

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Об этом сообщила пресс-служба СБУ.

Отмечается, что среди задержанных бывшие заключенные, отбывавшие в свое время сроки наказания за уголовные преступления, в том числе убийства. После заключения они остались во временно оккупированных районах Донецкой и Луганской областей.

"За несколько дней до полномасштабного вторжения "откликнулись" на призывы террористов Пушилина и Пасечника о проведении "всеобщей мобилизации" на территории квазиреспублик. Для этого они добровольно пришли в местные "военнокоматы" и "призвались" в ряды оккупационных группировок в составе Южного военного округа РФ", – говорится в сообщении.

По информации СБУ, задержанные вместе с российскими захватчиками воевали против украинских войск на Донецком и Луганском направлениях. Среди прочего они обустраивали боевые позиции и фортификационные сооружения агрессора. Впоследствии их перебросили на Харьковщину.

В настоящее время задержанным сообщили о подозрении по:

  • ч. 1 ст. 111 (государственная измена);
  • ч. 1 ст. 258-3 (участие в террористической группе или террористической организации);
  • ч. 2 ст. 260 (участие в деятельности непредвиденных законом вооруженных формирований) Уголовного кодекса Украины.

Напомним, ранее Служба безопасности установила местонахождение и задержала злоумышленника, который "наводил" российские ракеты на военные и стратегически важные объекты в Харьковской области.

Автор:
Нина Комащенко