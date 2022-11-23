СБУ задержала корректировщика ракетных ударов по Харькову

Служба безопасности установила местонахождение и задержала злоумышленника, который "наводил" российские ракеты на военные и стратегически важные объекты в Харьковской области. Об этом 23 ноября сообщила пресс-служба СБУ.

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Фигурантом оказался житель Донецкой области, которого в начале полномасштабного вторжения завербовало подконтрольное России "МГБ ДНР".

"По указанию врага он переехал в Харьков для сбора информации о местонахождении подразделений Сил обороны, военных и важных объектов критической инфраструктуры. Для этого выходил в город, где осуществлял фото-, видеофиксацию объектов и обозначал их геолокацию на электронных картах", – выяснили сотрудники СБУ.

Полученные данные злоумышленник передавал боевику террористической организации "ДНР", входившему в состав оккупационной группировки на восточном направлении. Для связи использовали Telegram, а передачу разведданных осуществляли в виде медиафайлов с текстовым описанием территории возле объекта.

Во время обыска по месту жительства задержанного правоохранители обнаружили мобильный телефон с доказательствами переписки фигуранта с оккупантами.

Следователи СБУ сообщили ему о подозрении по ч. 7 ст. 111-1 (коллаборационная деятельность) Уголовного кодекса Украины. Суд избрал корректировщику меру пресечения в виде содержания под стражей.

Ранее СБУ разоблачила злоумышленника, скрыто собиравшего информацию о местах дислокации украинских военных подразделений и правоохранительных органов, задействованных в обороне Николаева. Некоторые коллаборанты уже получают свои приговоры за сотрудничество с оккупантами.

Так, к 15 годам лишения свободы приговорена гражданка Украины и по совместительству агента РФ, которая занималась подготовкой к проникновению российской диверсионно-разведывательной группы в Николаев