СБУ ликвидировала в Днепре ботоферму, распространяющую кремлевскую пропаганду в ЕС

Киберспециалисты Службы безопасности нейтрализовали мощный канал распространения пророссийской пропаганды среди граждан Украины и Евросоюза.

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Об этом сообщила пресс-служба СБУ.

Отмечается, что в результате следственно-оперативных действий в Днепре ликвидирована ботоферма спецслужб РФ, массово распространявшая через интернет дезинформацию относительно общественно-политической обстановки в европейских странах.

Кроме того, задокументированы факты масштабной агитации в поддержку страны-агрессора и разгона призывов к захвату государственной власти в Украине.

"Для проведения враждебных информационных диверсий оккупанты создали через подконтрольную ботоферму почти 10 тыс. фейковых аккаунтов. Для их анонимной регистрации использовали sim-карты украинских, российских и европейских мобильных операторов", - отмечают в СБУ.

По данным следствия, к организации незаконной деятельности причастна жительница областного центра, длительное время работавшая в сфере ИТ. После полномасштабного вторжения на нее "вышел" представитель спецслужб РФ и предложил негласное сотрудничество в пользу оккупантов.

По указанию своего московского куратора она создала вражескую ботоферму. Необходимое телекоммуникационное оборудование установила в съемной квартире.

Используя специальное программное обеспечение, ежедневно она регистрировала в Интернете до 100 фиктивных аккаунтов.

Через них "генерировала" в соцсетях манипулятивный контент, в том числе фейковые комментарии "известных экспертов" и "политологов". Для подготовки прокремлевских сообщений злоумышленница использовала материалы по пропагандистским интернет-ресурсам Кремля.

За проведение подрывной деятельности она получала деньги из РФ.

Во время обысков по местонахождению ботофермы сотрудники СБУ обнаружили:

комплекты GSM-шлюзов для регистрации аккаунтов;

компьютерная техника с соответствующим программным обеспечением;

SIM-карты мобильных операторов.

"Сейчас следователи Службы безопасности сообщили злоумышленнице о подозрении по ст. 109 (действия, направленные на насильственное изменение или свержение конституционного строя или на захват государственной власти) Уголовного кодекса Украины. Продолжается досудебное расследование для установления и привлечения к ответственности всех виновных лиц", - сообщили в СБУ.

Напомним, СБУ задержала блогера, опубликовавшего видео с последствиями ракетных обстрелов Бурштынской ТЭС в Ивано-Франковской области.