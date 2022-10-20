СБУ задержала двух разведчиков оккупантов, которые собирали данные о позициях военных (ФОТО)

Служба безопасности Украины задержала в Донецкой области двух российских агентов, которые собирали разведданные о местах дислокации и перемещении украинских военных.

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Об этом сообщила пресс-служба СБУ.

"Среди основных задач злоумышленников было выявление позиций украинских боевых расчетов противотанковых ракетных комплексов "Джавелин". По данным следствия, задержаны двое жителей Донецкой области, которые после начала полномасштабного вторжения были завербованы представителями ФСБ", - говорится в сообщении.

Кураторами задержанных оказались несколько боевиков "1-го армейского корпуса" захватчиков. Полученную от агентов информацию они передавали представителю так называемого "МГБ" и руководителю разведки одной из группировок террористической организации "ДНР", которые далее отчитывались в ФСБ.

"Для коммуникации злоумышленники использовали закрытые каналы электронной связи, а собранные разведданные передавали в виде GPS-координата с описанием объекта. Агрессор использовал полученные сведения для подготовки ракетно-артиллерийских обстрелов по местам расположения подразделений ВСУ", - добавили в СБУ.

Правоохранители сообщили задержанным о подозрении, суд избрал им меру пресечения в виде содержания под стражей.

Фото: пресс-служба СБУ Фото: пресс-служба СБУ Фото: пресс-служба СБУ Фото: пресс-служба СБУ Фото: пресс-служба СБУ Фото: пресс-служба СБУ

Ранее Служба безопасности Украины задержала российского агента в Харьковской области, собиравшего информацию о позициях и передвижениях украинской техники и военных.