СБУ задержала 4 винничан, которые снимали и пересылали видео с "прилетами"

Служба безопасности Украины задержала четырех человек, которые зафиксировали на камеру результат попадания дронов-камикадзе в Винницкой области, а затем пересылали видео. Об этом 19 октября сообщила пресс-служба СБУ.

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Как выяснилось, один из них снял на видео последствия атаки дронов-камикадзе, на котором видны масштабы поражения объекта критической инфраструктуры, и перекинул коллегам. Они, в свою очередь, поделились видео с друзьями.

Через пол часа видео появилось у российских пропагандистов, а через час произошел повторный ракетный обстрел, который привел к еще большим разрушениям и ранениям людей.

"В настоящее время понимаю, что указанные материалы были использованы страной-агрессором в ущерб безопасности Украины. Неправильность своих действий осознаю, мои видеоматериалы могли быть использованы для корректировки точности нанесения ударов. Никакого умысла на нанесение ущерба Украине или помощи государству-агрессору нет", – сказали подозреваемые.

В СБУ подчеркнули, что за подобные действия предусмотрена уголовная ответственность. Спецслужба фиксирует случаи распространения таких видео в Интернете, осуществляет комплекс поисково-процессуальных действий по установке и привлечению фигурантов к ответственности.

Ранее Служба безопасности Украины задержала российского агента в Харьковской области, собиравшего информацию о позициях и передвижениях украинской техники и военных.

Его задержали " на горячем" во время сбора информации. В ходе обыска у него изъяли мобильный телефон, сим-карты и ноутбук с доказательствами противоправной деятельности.