СБУ затримала 4 вінничан, які знімали та пересилали відео з "прильотами"

Служба безпеки України затримала чотирьох осіб, які зафіксували на камеру результат влучання дронів-камікадзе у Вінницькій області, а потім пересилали відео. Про це 19 жовтня повідомила пресслужба СБУ.

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Як з'ясувалося, один із них відзняв на відео наслідки атаки дронів-камікадзе, на якому видно масштаби ураження об’єкта критичної інфраструктури, і перекинув колегам. Вони в свою чергу поділилися відео з друзями.

Через пів години відео з’явилося у російських пропагандистів, а за годину відбувся повторний ракетний обстріл, який призвів до ще більших руйнувань і поранень людей.

"На даний час розумію, що вказані матеріали були використані країною-агресором на шкоду безпеці України. Неправильність своїх дій усвідомлюю, мої відеоматеріали могли бути використані для коригування точності завдання ударів. Ніякого умислу на нанесення шкоди Україні чи допомоги державі-агресору не маю", – сказали підозрювані.

В СБУ підкреслили, що за подібні дії передбачена кримінальна відповідальність. Спецслужба фіксує випадки поширення таких відео в інтернеті, здійснює комплекс пошуково-процесуальних дій із встановлення та притягнення фігурантів до відповідальності.

Раніше Служба безпеки України затримала російського агента в Харківській області, який збирав інформацію про позиції та пересування української техніки і військових.

Його затримали "на гарячому" під час збору інформації. У ході обшуку у нього вилучили мобільний телефон, сім-карти та ноутбук із доказами протиправної діяльності.