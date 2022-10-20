СБУ затримала двох розвідників окупантів, які збирали дані про позиції військових (ФОТО)

Служба безпеки України затримала на Донеччині двох російських агентів, які збирали розвіддані про місця дислокації та переміщення українських військових.

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Про це повідомила пресслужба СБУ.

"Серед основних завдань зловмисників було виявлення позицій українських бойових розрахунків протитанкових ракетних комплексів "Джавелін". За даними слідства, затриманими є двоє мешканців Донеччини, які після початку повномасштабного вторгнення були завербовані представниками ФСБ", - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що кураторами затриманих виявились декілька бойовиків "1-го армійського корпусу" загарбників. Отриману від агентів інформацію вони передавали представнику так званого "МДБ" та керівнику розвідки одного з угруповань терористичної організації "ДНР", які далі звітували до ФСБ.

"Для комунікації зловмисники використовували закриті канали електронного зв’язку, а зібрані розвіддані передавали у вигляді GPS-координат з описом об’єкта. Агресор використовував отримані відомості для підготовки ракетно-артилерійських обстрілів по місцях розташування підрозділів ЗСУ", - додали в СБУ.

Правоохоронці повідомили затриманим про підозру, суд обрав їм міру запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

Раніше Служба безпеки України затримала російського агента в Харківській області, який збирав інформацію про позиції та пересування української техніки і військових.