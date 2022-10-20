СБУ затримала блогера, що опублікував відео обстрілу ТЕС в Івано-Франківській області

Служба безпеки України затримала блогера, який опублікував відео з наслідками ракетного обстрілу Бурштинської ТЕС в Івано-Франківській області.

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Про це повідомила пресслужба СБУ.

"Блогер відзняв на відео наслідки влучань ракет по об’єкту критичної інфраструктури та розмістив його у своєму телеграм-каналі. Зробив це задля збільшення кількості підписників", - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що відео підхопив телеграм-канал, який має мільйонну аудиторію, а через 7 хвилин результати обстрілу вже були у російських пропагандистів.

"СБУ наголошує, що соцмережі моніторять не лише російські блогери-"воєнкори", але й кадрові військові. Вороги враховують інформацію з відкритих українських джерел під час планування своїх дій", - йдеться в повідомленні.

В СБУ додали, що встановлений блогер не є коригувальником і не мав наміру сприяти ворогу. Після спілкування зі спецслужбою він усвідомив, що відео влучань можуть бути використані РФ для коригування точності ударів.

Спецслужба наголосила на забороні знімати та оприлюднювати відео наслідків влучань ворожих ракет і нагадала, що коригування ворожого вогню є злочином і карається законом.

Нагадаємо, війська Російської Федерації 19 жовтня завдали прицільного ракетного удару по Івано-Франківській області. Ціллю ворога стала Бурштинська ТЕС.