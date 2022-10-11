СБУ закликала не знімати та не поширювати відео з наслідками російських обстрілів

Служба безпеки України закликала українців не знімати наслідки російських обстрілів та попередила, що такі відео можуть бути використані окупантами. Про це йдеться в повідомленні СБУ.

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"Ваш "невинний" запис може бути використаний не тільки російськими пропагандистами, а й російськими військовими – які, побачивши наслідки своїх ударів, можуть завдати їх повторно і точніше", - йдеться повідомленні.

У СБУ навели приклад, коли чоловік поділився з друзями власним відео атаки дронів-камікадзе, де було чітко видно масштаби ураження об’єкта критичної інфраструктури.

"Мої знайомі поширили це відео в інтернеті. Потім його використали пропагандистські ЗМІ для проведення спеціальних інформаційно-психологічних операцій проти України. Я усвідомлюю, що мої відеоматеріали могли бути використані у тому числі для коригування точності завдання ударів", – цитує чоловіка пресслужба відомства.

СБУ нагадала, що за подібні дії передбачена кримінальна відповідальність. Правоохоронці відпрацьовують кожен випадок поширення таких відео та вживають всі необхідні дії для притягнення фігурантів до відповідальності.

Нагадаємо, 10 жовтня Росія випустила по Україні мінімум 83 ракети, 43 – збила ППО.

Противник застосував крилаті ракети повітряного, морського та наземного базування, балістичні ракети, зенітні керовані ракети, розвідувальні та ударні БПЛА типу "Shahed-136". Було випущено такі типи ракет: Х-101, Х-555, "Калібр", "Іскандер", С-300, "Торнадо-С".

У зв'язку з численними ударами по інфраструктурі влада звернулася до населення з закликом обмежити споживання електроенергії у вечірній час, щоб зменшити навантаження на енергосистему та уникнути аварійних відключень. В свою чергу "Укренерго" ввело в дію графік віялових відключень в Києві, Чернігові, Черкасах та областях, а також Житомирі, щоб мати змогу провести необхідні ремонти об'єктів критичної інфраструктури.