СБУ призвала не снимать и не распространять видео с последствиями российских обстрелов

Служба безопасности Украины призвала украинцев не снимать последствия российских обстрелов и предупредила, что такие видео могут использовать оккупанты. Об этом говорится в сообщении СБУ.

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"Ваша "невинная" запись может быть использована не только российскими пропагандистами, но и российскими военными – которые, увидев последствия своих ударов, могут нанести их повторно и точнее" , - говорится в сообщении.

В СБУ привели пример, когда мужчина поделился с друзьями собственным видео атаки дронов-камикадзе, где были четко видны масштабы поражения объекта критической инфраструктуры.

"Мои знакомые распространили это видео в интернете. Затем его использовали пропагандистские СМИ для проведения специальных информационно-психологических операций против Украины. Я осознаю, что мои видеоматериалы могли быть использованы в том числе для корректировки точности нанесения ударов" , - цитирует мужчину пресс-служба ведомства.

СБУ напомнила, что за подобные действия предусмотрена уголовная ответственность. Правоохранители отрабатывают каждый случай распространения таких видео и предпринимают все необходимые действия для привлечения фигурантов к ответственности.

Напомним, 10 октября Россия выпустила по Украине минимум 83 ракеты, 43 – сбила ПВО.

Противник применил крылатые ракеты воздушного, морского и наземного базирования, баллистические ракеты, зенитные управляемые ракеты, разведывательные и ударные БПЛА типа "Shahed-136". Были выпущены следующие типы ракет: Х-101, Х-555, "Калибр", "Искандер", С-300, "Торнадо-С".

В связи с многочисленными ударами по инфраструктуре власти обратились к населению с призывом ограничить потребление электроэнергии в вечернее время, чтобы снизить нагрузку на энергосистему и избежать аварийных отключений. В свою очередь "Укрэнерго" ввело в действие график веерных отключений в Киеве, Чернигове, Черкассах и областях, а также Житомире, чтобы провести необходимые ремонты объектов критической инфраструктуры.