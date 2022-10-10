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СБУ призвала не распространять российские фейки и назвала "самые популярные" из них
Во время массированной атаки противника 10 октября Россия также запустила многочисленные фейки. Служба безопасности призывает украинцев доверять только проверенным источникам и не распространять дезинформацию. Об этом говорится в сообщении СБУ.
Спецслужба отследила, что перечень тем очень широк: от преувеличения количества выпущенных ракет и последствий поражений до слухов об эвакуации представителей власти.
Поэтому в СБУ обратились к украинцам с такими призывами:
- не доверяйте публикациям вражеских или пророссийских Telegram-каналов;
- не распространяйте непроверенные данные среди своих друзей и знакомых;
- получайте информацию исключительно из официальных источников;
- не снимайте и не распространяйте фотографии и видео последствий "прилетов".
"(Фейки – Delo.ua ) – важная часть плана врага. Задача оккупантов – усилить медийный эффект от ракетных ударов и расшатать информационное пространство Украины. Поэтому в ход идут разнообразные информационно-психологические спецоперации (ИПСО)", — подчеркнули в СБУ.Подписывайтесь на наш Telegram канал
Ранее стало известно, что российские спецслужбы используют дезинформацию, чтобы настроить поляков против украинских беженцев.
Польско-украинское сближение затрагивает российские интересы, и поэтому Россия пытается разделить украинцев и поляков. Эти попытки можно заметить на политическом и социальном уровне, а также в наших повседневных межличностных отношениях.
При этом дочерняя компания Google Jigsaw начала кампанию по противодействию дезинформации об украинских беженцах в Польше, Словакии и Чехии на основе исследований психологов из двух британских университетов.