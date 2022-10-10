СБУ призвала не распространять российские фейки и назвала "самые популярные" из них

Во время массированной атаки противника 10 октября Россия также запустила многочисленные фейки. Служба безопасности призывает украинцев доверять только проверенным источникам и не распространять дезинформацию. Об этом говорится в сообщении СБУ.

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Спецслужба отследила, что перечень тем очень широк: от преувеличения количества выпущенных ракет и последствий поражений до слухов об эвакуации представителей власти.

Поэтому в СБУ обратились к украинцам с такими призывами:

не доверяйте публикациям вражеских или пророссийских Telegram-каналов;

не распространяйте непроверенные данные среди своих друзей и знакомых;

получайте информацию исключительно из официальных источников;

не снимайте и не распространяйте фотографии и видео последствий "прилетов".

"(Фейки – Delo.ua ) – важная часть плана врага. Задача оккупантов – усилить медийный эффект от ракетных ударов и расшатать информационное пространство Украины. Поэтому в ход идут разнообразные информационно-психологические спецоперации (ИПСО)", — подчеркнули в СБУ.

Ранее стало известно, что российские спецслужбы используют дезинформацию, чтобы настроить поляков против украинских беженцев.

Польско-украинское сближение затрагивает российские интересы, и поэтому Россия пытается разделить украинцев и поляков. Эти попытки можно заметить на политическом и социальном уровне, а также в наших повседневных межличностных отношениях.

При этом дочерняя компания Google Jigsaw начала кампанию по противодействию дезинформации об украинских беженцах в Польше, Словакии и Чехии на основе исследований психологов из двух британских университетов.