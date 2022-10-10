СБУ закликала не поширювати російські фейки та назвала "найпопулярніші" з них

Під час масованої ворожої атаки 10 жовтня Росія також запустила численні фейки. Служба безпеки закликає українців довіряти лише перевіреним джерелам і не розповсюджувати дезінформацію. Про це йдеться в повідомленні СБУ.

Ми продовжуємо воювати з окупантом на інформаційному фронті, надаючи виключно перевірену інформацію та аналітику. Війна позбавила нас можливості заробляти, просимо Вашої підтримки. Підтримати delo.ua

Спецслужба відслідкувала, що перелік тем надзвичайно широкий: від перебільшення кількості випущених ракет і наслідків уражень до чуток про евакуацію представників влади.

Через це в СБУ звернулися до українців із такими закликами:

не довіряйте публікаціям ворожих чи проросійських Telegram-каналів;

не поширюйте неперевірені дані серед своїх друзів і знайомих;

отримуйте інформацію виключно з офіційних джерел;

не знімайте та не поширюйте фото та відео наслідків "прильотів".

"(Фейки – Delo.ua) – важлива частина плану ворога. Завдання окупантів – посилити медійний ефект від ракетних ударів і розхитати інформаційний простір України. Тож у хід ідуть різноманітні інформаційно-психологічні спецоперації (ІПСО)", — підкреслили в СБУ.

Раніше стало відомо, що російські спецслужби використовують дезінформацію, щоб налаштувати поляків проти українських біженців.

Польсько-українське зближення торкається російських інтересів, і тому Росія намагається розділити українців та поляків. Ці спроби можна помітити на політичному та соціальному рівні, а також у наших повсякденних міжособистісних стосунках.

При цьому дочірня компанія Google Jigsaw розпочала кампанію протидії дезінформації про українських біженців у Польщі, Словаччині та Чехії на основі досліджень психологів із двох британських університетів.