15 лет за решеткой. В Украине осудили изменницу, которая готовила проникновение российской ДРГ в Николаев

В Украине приговорили к 15 годам лишения свободы гражданку Украины и по совместительству агента РФ, которая занималась подготовкой к проникновению российской диверсионно-разведывательной группы в Николаев, сообщают в СБУ, по чьим материалам и была осуждена коллаборантка.

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"Злоумышленница была задержана в ходе спецоперации украинской контрразведки в мае этого года. Тем самым Служба безопасности сорвала враждебные планы по подрывной деятельности в прифронтовых районах юга Украины", – говорится в сообщении.

Для выполнения задачи агрессора она наблюдала за местами дислокации Сил обороны, в том числе блокпостами и укрепленными районами города. Таким образом, она готовила маршруты для скрытого прорыва российских диверсантов на подконтрольную украинским властям территорию региона.

Злоумышленница подыскала квартиру, которую участники вражеской группы должны использовать как свою конспиративную "базу" для планирования и подготовки диверсий. Для маскировки преступных действий вражеская приспешница арендовала жилье на собственное имя, а деньги на это получила от своих российских "кураторов".

"Сотрудники СБУ задокументировали "транзакцию" в размере 50 тыс. грн, которые она получила от агрессора на собственную банковскую карточку. Кроме того, установлена личность "связной" вражеской приспешницы. Им оказался ее знакомый, который сейчас находится во временно оккупированном Херсоне", – добавили в СБУ.

Именно через этого "связного" спецслужбы РФ вышли на предательницу и предложили ей конфиденциальное сотрудничество.

Во время обысков по месту жительства российского агента стражи порядка обнаружили телефон и компьютерную технику, которые она использовала для коммуникации с врагом. На основании собранных доказательств суд признал злоумышленницу виновной по ч. 2 ст. 111 (государственная измена, совершенное в условиях военного положения) УКУ.

"Досудебное расследование проводили следователи СБУ Николаевской области при процессуальном руководстве областной прокуратуры", – уточняется в сообщении.

Напомним, что СБУ также провела обыски у руководства УПЦ МП в Кировоградской области, во время которых было обнаружено большое количество изготовленных в РФ антиукраинских материалов. Отдельные представители этой общины оказались причастны к распространению идей, посягающих на территориальную целостность Украины.