СБУ задержала корректировщика, который наводил российские ракеты по Николаеву

Служба безопасности разоблачила еще одного приспешника врага во время контрдиверсионных мер на южном направлении. Он скрыто собирал информацию о местах дислокации украинских военных подразделений и правоохранительных органов, задействованных в обороне Николаева.

Мы продолжаем сражаться с оккупантом на информационном фронте, предоставляя исключительно проверенную информацию и аналитику. Война лишила нас возможности зарабатывать, просим Вашей поддержки. Поддержать delo.ua

Об этом сообщила пресс-служба СБУ.

Отмечается, что собранную информацию злоумышленник пытался передать агрессору через анонимный телеграмм-канал, созданный спецслужбами РФ для разведывательно-подрывной деятельности в регионе.

В первую очередь оккупанты "охотились" за точными координатами объектов СБУ, по которым планировали совершить прицельный ракетный удар.

Впрочем, сотрудники Службы безопасности сработали на опережение и задержали российского корректировщика на попытке передачи информации.

По данным следствия, злоумышленником оказался местный житель, после начала полномасштабного вторжения пытавшийся выйти на агрессора для сотрудничества с ним в войне против Украины.

Для этого активно распространял через соцсети свои прокремлевские взгляды, включая призывы к поддержке захватчиков. Также оправдывал военные преступления, направленные на уничтожение гражданского населения и критической инфраструктуры украинских городов.

"Таким образом он попал в поле зрения оккупантов, которые привлекли его к сбору разведданных в пользу российской группировки, расположенной в захваченных районах юга нашего государства", - сообщили в СБУ.

Во время обысков по месту жительства фигуранта правоохранители обнаружили мобильный телефон и компьютерную технику с поличным.

Следователи СБУ сообщили ему о подозрении за:

ч. 3 ст. 114-2 (несанкционированное распространение информации о направлении, перемещении оружия, вооружении и боевых припасах в Украину, движении, перемещении или размещении Вооруженных Сил Украины или других образованных в соответствии с законами Украины военных формирований, совершенное в условиях военного положения, с целью передачи такой информации государству агрессору);

чч. 1, 3 ст. 436-2 (оправдание, признание правомерной, отрицание вооруженной агрессии Российской Федерации против Украины, глорификация ее участников) Уголовного кодекса Украины.

Суд избрал злоумышленнику меру пресечения в виде содержания под стражей.

В настоящее время идет расследование для установления всех обстоятельств правонарушений.

Напомним, к 15 годам лишения свободы приговорена гражданка Украины и по совместительству агента РФ, которая занималась подготовкой к проникновению российской диверсионно-разведывательной группы в Николаев