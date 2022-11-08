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Преступность
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СБУ задержала корректировщика, который наводил российские ракеты по Николаеву

СБУ задержала корректировщика, который наводил российские ракеты по Николаеву

Служба безопасности разоблачила еще одного приспешника врага во время контрдиверсионных мер на южном направлении. Он скрыто собирал информацию о местах дислокации украинских военных подразделений и правоохранительных органов, задействованных в обороне Николаева.

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Об этом сообщила пресс-служба СБУ.

Отмечается, что собранную информацию злоумышленник пытался передать агрессору через анонимный телеграмм-канал, созданный спецслужбами РФ для разведывательно-подрывной деятельности в регионе.

В первую очередь оккупанты "охотились" за точными координатами объектов СБУ, по которым планировали совершить прицельный ракетный удар.

Впрочем, сотрудники Службы безопасности сработали на опережение и задержали российского корректировщика на попытке передачи информации.

По данным следствия, злоумышленником оказался местный житель, после начала полномасштабного вторжения пытавшийся выйти на агрессора для сотрудничества с ним в войне против Украины.

Для этого активно распространял через соцсети свои прокремлевские взгляды, включая призывы к поддержке захватчиков. Также оправдывал военные преступления, направленные на уничтожение гражданского населения и критической инфраструктуры украинских городов.

Фото 2 — СБУ задержала корректировщика, который наводил российские ракеты по Николаеву

"Таким образом он попал в поле зрения оккупантов, которые привлекли его к сбору разведданных в пользу российской группировки, расположенной в захваченных районах юга нашего государства", - сообщили в СБУ.

Во время обысков по месту жительства фигуранта правоохранители обнаружили мобильный телефон и компьютерную технику с поличным.

Следователи СБУ сообщили ему о подозрении за:

  • ч. 3 ст. 114-2 (несанкционированное распространение информации о направлении, перемещении оружия, вооружении и боевых припасах в Украину, движении, перемещении или размещении Вооруженных Сил Украины или других образованных в соответствии с законами Украины военных формирований, совершенное в условиях военного положения, с целью передачи такой информации государству агрессору);
  • чч. 1, 3 ст. 436-2 (оправдание, признание правомерной, отрицание вооруженной агрессии Российской Федерации против Украины, глорификация ее участников) Уголовного кодекса Украины.

Суд избрал злоумышленнику меру пресечения в виде содержания под стражей.

В настоящее время идет расследование для установления всех обстоятельств правонарушений.

Напомним, к 15 годам лишения свободы приговорена гражданка Украины и по совместительству агента РФ, которая занималась подготовкой к проникновению российской диверсионно-разведывательной группы в Николаев

Автор:
Светлана Манько