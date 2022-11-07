СБУ задержала в Запорожье блогера, работавшего на Телеграмм-канал Шария (ВИДЕО))

Киберспециалисты Службы безопасности разоблачили еще одного вражеского приспешника в прифронтовых районах юга Украины.

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Об этом сообщила пресс-служба СБУ.

Отмечается, что злоумышленником оказался блоггер из Запорожья, который передавал агрессору информацию о последствиях российских ракетных ударов по городу.

С этой целью он создал специализированную интернет-платформу, где обнародовал фото- и видеоматериалы с собственными комментариями и текстовым описанием событий.

По оперативным данным, сведения по информресурсу "подхватывали" представители спецслужб РФ для сбора разведданных о "результатах" ракетно-артиллерийских обстрелов региона.

Кроме того, "сюжеты" блоггера активно использовал прокремлевский пропагандист Шарий для наполнения собственного телеграмм-канала и проведения информационно-подрывной деятельности против Украины.

"Из "перепощенных" видео из Запорожья он готовил деструктивный контент, в котором отрицал причастность Кремля к уничтожению гражданской и критической инфраструктуры украинских городов", - отмечают в СБУ.

Также медиафайлы блоггера мониторили оккупационные группировки РФ на южном направлении для корректировки огневых ударов по региону.

Сотрудники СБУ задержали злоумышленника на попытке очередного распространения информации в пользу страны-агрессора. У задержанного обнаружен мобильный телефон с поличным.

"В настоящее время решается вопрос о привлечении фигуранта к уголовной ответственности по ст. 114-2 (несанкционированное распространение информации о направлении, перемещении оружия, вооружении и боевых припасах в Украину, движении, перемещении или размещении Вооруженных Сил Украины или других образованных в соответствии с законами Украины военных формирований), совершенное в условиях военного положения) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает наказание до 12 лет заключения", - сообщили в СБУ.

Напомним, СБУ задержала блогера, опубликовавшего видео с последствиями ракетных обстрелов Бурштынской ТЭС в Ивано-Франковской области.