СБУ затримала коригувальника ракетних ударів по Харкову

Служба безпеки встановила місцезнаходження і затримала зловмисника, який "наводив" російські ракети на військові та стратегічно важливі об’єкти на Харківщині. Про це 23 листопада повідомила пресслужба СБУ.

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Фігурантом виявися мешканець Донецької області, якого на початку повномасштабного вторгнення завербувало підконтрольне Росії "МГБ ДНР".

"За вказівкою ворога він переїхав до Харкова для збору інформації про місця розташування підрозділів Сил оборони, військових та важливих об’єктів критичної інфраструктури. Для цього виходив у місто, де здійснював фото-, відеофіксацію об’єктів і позначав їх геолокацію на електронних картах", — з'ясували співробітники СБУ.

Отримані дані зловмисник передавав бойовику терористичної організації "ДНР", який входив до складу окупаційного угруповання на східному напрямку. Для зв'язку використовували Telegram, а передачу розвідданих здійснювали у вигляді медіафайлів з текстовим описом прилеглої території об’єкта.

Під час обшуку за місцем проживання затриманого правоохоронці виявили мобільний телефон із доказами листування з окупантами.

Наразі слідчі СБУ повідомили йому про підозру за ч. 7 ст. 111-1 (колабораційна діяльність) Кримінального кодексу України. Суд обрав коригувальнику міру запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

Раніше, СБУ викрила зловмисника, який приховано збирав інформацію про місця дислокації українських військових підрозділів та правоохоронних органів, задіяних в обороні Миколаєва. Деякі колаборанти вже отримують свої вироки за співпрацю з окупантами.

Так, до 15 років позбавлення волі засуджено громадянку України і за сумісництвом агента РФ, яка займалася підготовкою до проникнення російської диверсійно-розвідувальної групи до Миколаєва