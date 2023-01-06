СБУ затримала колаборанта, який допомагав окупантам будувати блокпости в Харківській області

У ході стабілізаційних заходів у звільнених районах Харківської області співробітники Служби безпеки викрили колаборанта, який допомагав росіянам будувати блокпости.

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Про це 6 січня повідомила пресслужба СБУ.

Зловмисником виявився колишній інженер Балаклійського райавтодору, який під час окупації міста підтримав окупантів і запропонував їм свою допомогу у війні проти України. Росіяни призначили фігуранта керівником створеного агресором місцевого "дорожньо-ремонтного підприємства".

Фігурант агітував місцевих жителів до співпраці з окупантами. Фото:

Слідство з'ясувало, що колаборант організовував відновлення доріг для перекидання колон військової техніки РФ на східний фронт. Крім цього, він давав вказівки на будівництво ворожих блокпостів і розфарбовування зупинок автотранспорту в російський "триколор".

Зловмисник постійно намагався залучати місцевих жителів до лав псевдоустанови. Якщо хтось погоджувався, він обіцяв лояльне відношення окупантів та "зарплату" в російських рублях.

Зловмисником виявився колишній інженер Балаклійського райавтодору. Фото: СБУ

"Після звільнення Балаклії зловмисник намагався "залягти на дно" і таким чином спробувати уникнути правосуддя. Втім, співробітники СБУ встановили його місцезнаходження і затримали", — додали в спецслужбі.

На підставі зібраних доказів фігуранту повідомлено про підозру за ч. 4 ст. 111-1 Кримінального кодексу України (колабораційна діяльність). Вирішується питання щодо обрання міри запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

Раніше, СБУ у звільнених районах Харківської області виявила та затримала двох чоловіків, які перейшли на сторону ворога. Колаборанти сприяли переправленню залізницею військової техніки, озброєння та боєприпасів з території РФ до районів Харківщини.