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СБУ віднайшла дзвін старовинної церкви на Харківщині, повністю знищеної під час втечі військ РФ
Контррозвідка Служби безпеки України під час стабілізаційних заходів на звільнених територіях Харківської області віднайшла старовинний дзвін нині повністю знищеної церкви в селі Курилівка Куп'янського району. Про це йдеться у повідомленні спецслужби.
"Встановлено, що це єдиний вцілілий артефакт від зруйнованого рашистами Іоано-Богословського храму поблизу Куп’янська. Після захоплення району загарбники облаштували на території споруди вогневі позиції, а в самій церкві – склад з боєприпасами", - вказують у відомстві.
Зазначається, що під час втечі від контрнаступу української армії російські окупанти здійснили по храму ракетно-артилерійський удар і тим сам зруйнували його. Судячи з наведеного СБУ фото, храм згорів ущент.
"Наразі співробітники СБУ ініціювали передачу старовинного дзвону на зберігання Харківському історичного музею. Після відновлення храму українську старожитність знову повернуть вірянам", - додають у відомстві.Підписуйтеся на наш YouTube канал
Зазначимо, що дерев'яну церкву Іоана Богослова в Курилівці XVII століття називали найстарішою на Харківщині. Спочатку вона була зведена в самому Куп’янську (слободі Купенка). 1800 року її розібрали та перевезли до нинішнього села Петропавлівка (тоді хутор Гнилицький), а в середині століття - в Курилівку.
З приходом радянської влади в церкві облаштували спочатку зерносховище, потім – кінотеатр, а з початком Другої світової війни - їдальню для солдатів. 1944 року храм передали прихожанам.
До знищення храм належав Ізюмській єпархії Української православної церкви. Нагадаємо також, що саме проти її керівника - митрополита Єлисея (Олег Іванов) - 1 грудня було введено санкції за рішенням Ради національной безпеки та оборони, яке ввів у дію президент Володимир Зеленський.
Втім, перед цим, 23 листопада, Синод УПЦ звільнив Єлисея від керування єпархією та відправив на спокій. Новим керуючим Ізюмською єпархією був обраний архімандрит Іоанн (Терновецький).