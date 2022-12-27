СБУ нашла колокол старинной церкви в Харьковской области, полностью уничтоженной при бегстве войск РФ

Контрразведка Службы безопасности Украины в ходе стабилизационных мероприятий на освобожденных территориях Харьковской области обнаружила старинный колокол полностью уничтоженной церкви в селе Куриловка Купянского района. Об этом говорится в сообщении спецслужбы.

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"Установлено, что это единственный уцелевший артефакт от разрушенного рашистами Иоано-Богословского храма вблизи Купянска. После захвата района захватчики обустроили на территории постройки огневые позиции, а в самой церкви – склад с боеприпасами", - указывают в ведомстве.

Отмечается, что во время бегства от контрнаступления украинской армии российские оккупанты совершили по храму ракетно-артиллерийский удар и тем самым разрушили его. Судя по приведенному СБУ фото, храм сгорел дотла.

"Сейчас сотрудники СБУ инициировали передачу старинного колокола на хранение Харьковскому историческому музею. После восстановления храма украинскую древность снова вернут верующим", - добавляют в ведомстве.

Фото: СБУ Фото: СБУ Фото: СБУ Фото: СБУ Фото: СБУ

Отметим, что деревянную церковь Иоанна Богослова в Куриловке XVII века называли старейшей в Харьковской области. Изначально она была возведена в самом Купянске (слободе Купенка). В 1800 году ее разобрали и перевезли в нынешнее село Петропавловка (тогда хутор Гнилицкий), а в середине века - в Куриловку.

С приходом советской власти в церкви обустроили сначала зернохранилище, затем кинотеатр, а с началом Второй мировой войны - столовую для солдат. В 1944 году храм был передан прихожанам.

До уничтожения храм принадлежал Изюмской епархии Украинской православной церкви. Напомним также, что именно против ее руководителя – митрополита Елисея (Олег Иванов) – 1 декабря были введены санкции по решению Совета национальной безопасности и обороны, которое ввел в действие президент Владимир Зеленский.

Впрочем, перед этим, 23 ноября, Синод УПЦ освободил Елисея от управления епархией и отправил на покой. Новым управляющим Изюмской епархией был избран архимандрит Иоанн (Терновецкий).