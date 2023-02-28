Від Медведчука до "кротів": очільник СБУ розповів, скільки російських агентів викрили в Україні

Від початку повномасштабного російського вторгнення СБУ викрила або затримала 360 ворожих агентів. Викорінення російської агентури стало основним напрямком роботи спецслужб.

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Про це британському виданню The Independent розповів голова СБУ Василь Малюк.

За словами силовика, знешкоджувати доводилося агентів різного "калібру". Від відомих діячів на кшталт прокремлівського експолітика і друга Путіна Віктора Медведчука до пересічних громадян, які збирали інформацію про дислокацію українських сил.

"Десятиліттями Росія насичувала нашу країну своїми агентами в державних органах, в церквах, у військово-промисловому комплексі", - зазначив Малюк.

Очільник СБУ відзвітував: його відомство порушило понад 64 тисячі кримінальних справ щодо російської воєнної агресії проти України. Майже 25 тисяч з них стосуються порушення законів ведення війни.

Крім того, Україні доводиться боротися з Росією ще й на кіберфронті. За підрахунками очільника СБУ, РФ щоденно запускає не менше 10 кібератак. Якщо у 2020 році спецпрзначенці фіксували близько 800 "нападів", після вторгнення їх кількість зросла вп'ятеро - до 4 500.

Нагадаємо, напередодні в Одесі викрили агентурну мережу ФСБ. Зловмисники розвідували місця дислокації стратегічно важливих об’єктів оборонно-промислового комплексу та коригували російські ракетні удари по критичній інфраструктурі.