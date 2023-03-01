Взятка в 30 тысяч долларов. Судье из Днепра назначили 10 лет тюрьмы

Высший антикоррупционный суд приговорил к 10 годам лишения свободы экс-судью Кировского районного суда города Днепра, требовавшую 30 тыс. долларов взятки. Об этом сообщила Специализированная антикоррупционная прокуратура в Facebook.

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В САП отметили, что она также подстрекала работников медицинской сферы к выдаче недостоверных листков нетрудоспособности и их использованию.

Кроме назначения тюремного срока, у бывшей судьи конфисковали имущество и лишили ее права занимать должности в судах, правоохранительных органах и адвокатуре сроком 3 года.

Как сообщает "Центр противодействия коррупции", речь идет о Наталии Овчаренко. По данным следствия, она вместе с другим судьей Олегом Ходасевичем получила часть взятки (16 тыс. долларов) за принятие нужного решения по уголовному делу.

Их поймали "на горячем", поэтому впоследствии глава Кировского суда Днепра Геннадий Подберезный пытался "помочь" Овчаренко закрыть дело против нее. Оба судьи пытались дать взятку в 300 тыс. долларов тогдашнему руководителю САП Назару Холодницкому. Судей задержали в его кабинете во время передачи части взятки.

Ходасевич умер несколько лет назад и производство касательно него закрыли.



Напомним, что недавно виновной во взяточничестве признали главу Харьковского окружного административного суда Ольгу Панченко. Она передавала неправомерную выгоду другому судье за принятие решения по делу о земельном вопросе в пользу третьих лиц.