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Начальника одесской таможенной лаборатории разоблачили на взяточничестве: ему грозит 10 лет заключения
Служба безопасности разоблачила в коррупции начальника одесского управления экспертиз и исследований специализированной лаборатории Гостаможслужбы.
Об этом сообщила пресс-служба.
Отмечается, что должностное лицо наладило механизм систематического вымогательства денег с бизнесменов.
За взятку чиновник обещал импортерам продовольственной продукции не создавать искусственных препятствий во время исследований качества ввозимых в Украину иностранных товаров.Подписывайтесь на наш Telegram канал
Кроме этого, он "гарантировал" предпринимателям "ускоренный" процесс оформления соответствующей документации с положительными выводами экспертизы.
За каждое "внеочередное" исследование чиновник требовал 300 дол.
Каждый день через таможенную лабораторию в Одессе проходили десятки представителей коммерческих структур, переправлявших иностранную продукцию в Украину.
Сотрудники СБУ задокументировали многочисленные факты получения злоумышленником неправомерной выгоды.
Правоохранители задержали фигуранта на рабочем месте при получении очередной взятки.
"Сейчас ему сообщено о подозрении по ч. 3 ст. 368 Уголовного кодекса Украины (принятие предложения, обещания или получение неправомерной выгоды должностным лицом). Решается вопрос об избрании меры пресечения", - сообщили в СБУ.
Злоумышленнику грозит до 10 лет заключения с конфискацией имущества.
Напомним, ранее Служба безопасности и Государственное бюро расследований ликвидировали новую коррупционную схему на Житомирской таможне. Правоохранители сообщили о подозрении 5 главным инспекторам таможенного поста – это почти половина таможенников, работавших на смене.