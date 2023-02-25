Начальника одесской таможенной лаборатории разоблачили на взяточничестве: ему грозит 10 лет заключения

Служба безопасности разоблачила в коррупции начальника одесского управления экспертиз и исследований специализированной лаборатории Гостаможслужбы.

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Об этом сообщила пресс-служба.

Отмечается, что должностное лицо наладило механизм систематического вымогательства денег с бизнесменов.

За взятку чиновник обещал импортерам продовольственной продукции не создавать искусственных препятствий во время исследований качества ввозимых в Украину иностранных товаров.

Кроме этого, он "гарантировал" предпринимателям "ускоренный" процесс оформления соответствующей документации с положительными выводами экспертизы.

За каждое "внеочередное" исследование чиновник требовал 300 дол.

Каждый день через таможенную лабораторию в Одессе проходили десятки представителей коммерческих структур, переправлявших иностранную продукцию в Украину.

Сотрудники СБУ задокументировали многочисленные факты получения злоумышленником неправомерной выгоды.

Правоохранители задержали фигуранта на рабочем месте при получении очередной взятки.

"Сейчас ему сообщено о подозрении по ч. 3 ст. 368 Уголовного кодекса Украины (принятие предложения, обещания или получение неправомерной выгоды должностным лицом). Решается вопрос об избрании меры пресечения", - сообщили в СБУ.

Злоумышленнику грозит до 10 лет заключения с конфискацией имущества.

Напомним, ранее Служба безопасности и Государственное бюро расследований ликвидировали новую коррупционную схему на Житомирской таможне. Правоохранители сообщили о подозрении 5 главным инспекторам таможенного поста – это почти половина таможенников, работавших на смене.