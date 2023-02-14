На Черновицкой таможне обнаружили российские автозапчасти. Все передадут на ВСУ

На Черновицкой таможне работники ГБР и местные таможенники обнаружили грузовик с российскими автозапчастями к автомобилям ВАЗ российского производства. Товар пытались завезти в Украину для продажи под видом товаров из Китая.

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"В частности, правоохранители обнаружили 800 коробок с радиаторами, карбюраторами, бензонасосами, патрубками, колпачками, гайками, ручками к двери и тому подобное. Согласно документации стоимость указанного товара составляет почти 2,5 млн грн", – говорят в ГБР.

Весь товар изъят. Он будет передан Черновицкой областной военной администрации, которая в дальнейшем должна передать автозапчасти на нужды ВСУ.

Сотрудники таможни составят административный протокол за нарушение таможенных правил согласно ст. 483 Таможенного кодекса. Виновникам грозит штраф в размере 100% стоимости товаров.

Напомним, недавно Служба безопасности и ГБР ликвидировали новую коррупционную схему на Житомирской таможне. Правоохранители сообщили о подозрении 5 главным инспекторам таможенного поста – это почти половина таможенников, работавших на смене.