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Суспільство
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Голові Харківського окружного адмінсуду за отримання хабаря дали п'ять років тюрми

Голові Харківського окружного адмінсуду за отримання хабаря дали п'ять років тюрми
Ольга Панченко при затриманні у вересні 2020 року. Фото: СБУ

Колегія суддів Вищого антикорупційного суду 31 січня визнала голову Харківського окружного адміністративного суду Ольгу Панченко винною в отриманні хабаря (частина 3 статті 369 Кримінального кодексу).

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Як повідомляє Спеціалізована антикорупційна прокуратура, їй присуджено покарання у вигляді п'яти років позбавлення волі з позбавленням права обіймати посаду судді строком на три роки. Вирок може бути оскаржений впродовж 30 днів з моменту проголошення.

Як нагадують в САП, голова суду намагалася вчинити тиск на одного з суддів окружного суду та у подальшому спробувала її підкупити за ухвалення рішення на користь третіх осіб в адміністративній справі щодо земельного питання.

Її було викрито одразу після передачі нею неправомірної вигоди 21 вересня 2020 року в рамках спільної операції детективів Національного антикорупційного бюро та Служби безпеки України. Тоді повідомлялося, що Панченко передала 3 тисячі доларів.

Зазначимо при цьому, що раніше у вівторок в мережі з'явились відео, на яких Панченко у вересні 2020 році отримує у своєму кабінеті хабар в 10 тисяч доларів від адвоката за тиск на підлеглу суддю Заічко у справі ЖБК "Слайс" про забудову 13 гектарів лісу.

Автор:
Тимофій Бесп'ятов