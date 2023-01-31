Председательнице Харьковского окружного админсуда за получение взятки дали пять лет тюрьмы

Коллегия судей Высшего антикоррупционного суда 31 января признала главу Харьковского окружного административного суда Ольгу Панченко виновной в получении взятки (часть 3 статьи 369 Уголовного кодекса).

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Как сообщает Специализированная антикоррупционная прокуратура, ей присуждено наказание в виде пяти лет лишения свободы с лишением права занимать должность судьи сроком на три года. Приговор может быть оспорен в течение 30 дней с момента оглашения.

Как напоминают в САП, председательница суда пыталась оказать давление на одну из судей окружного суда и в дальнейшем попыталась подкупить ее за принятие решения в пользу третьих лиц в административном деле по земельному вопросу.

Она была разоблачена сразу после передачи ею неправомерной выгоды 21 сентября 2020 года в рамках совместной операции детективов Национального антикоррупционного бюро и Службы безопасности Украины. Тогда сообщалось, что Панченко передала 3 тысячи долларов.

Отметим при этом, что ранее во вторник в сети появились видео, на которых Панченко в сентябре 2020 года получает в своем кабинете взятку в 10 тысяч долларов от адвоката за давление на подчиненную судью Заичко по делу ЖСК "Слайс" о застройке 13 гектаров леса.