Бывшего судью посадили на 10 лет за взяточничество и подделку документов

Бывший судья Северодонецкого городского суда получил приговор в виде 10 лет лишения свободы с конфискацией имущества. Об этом сообщает пресс-служба Высшего антикоррупционного суда.

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8 ноября 2022 года коллегия судей Высшего антикоррупционного суда признала виновным бывшего судью Северодонецкого городского суда Луганской области в совершении уголовных правонарушений, предусмотренных ч. 3 ст. 368, ч. 3 ст. 358, ч. 1 ст. назначила ему наказание в виде лишения свободы сроком на 10 лет с лишением права занимать должность судьи сроком на 3 года и с конфискацией всего принадлежащего ему на праве собственности имущества", - сказано в сообщении.

Суд признал бывшего судью Северодонецкого городского суда Луганской области виновным в том, что он получил неправомерную выгоду в размере 4 тысячи долларов за принятие решения по уголовному делу, а также подделал документы, которые стали основанием для отмены ареста, наложенного на имущество по этому делу.

Кроме того, экс-судья признан виновным в незаконном хранении пистолетных патронов.

Напомним, Высший антикоррупционный суд 31 октября избрал меру пресечения в виде содержания под стражей с возможностью внесения залога в размере 523,2 млн грн для бывшего главы Государственной фискальной службы Романа Насирова, подозреваемого в получении 722 млн гривен неправомерной выгоды.