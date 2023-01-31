СМИ обнародовали видео, где якобы глава Харьковского окружного административного суда Панченко получает взятку

В сети появились видео, на которых, как утверждается, глава Харьковского окружного административного суда Ольга Панченко в 2020 году получает взятку в 10000 долларов от адвоката за давление на подчиненную судью Заичко по делу ЖСК "Слайс" о застройке 13 гектаров леса. Видео опубликовали "Українські Новини".

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"На видео зафиксировано обсуждение Панченко с адвокатом суммы средств, которую они планировали передать судье Заичко за принятие "правильного" решения по делу и разговор, в ходе которого Панченко предлагает Заичко взятку. При этом адвокат находится в комнате отдыха и слышит детали их общения, после чего выходит и передает Панченко пакет с вознаграждением. По информации Заичко, в материалах дела идет речь о десяти тысячах долларов, из которых три тысячи Панченко планировала передать судье, а семь — оставить себе," — говорится в материале "Українських Новин".

По информации издания, видео были сняты в кабинете председателя Харьковского ОАС Панченко, где работала установленная ею камера видеонаблюдения, которая также фиксировала все разговоры.

"По понятным причинам эти материалы не были добавлены в дело защитниками Панченко. Их было решено обнародовать из-за того, что коллегия судей ВАКС в составе Танасевич, Сикора, Гавриленко якобы настроена вынести оправдательный приговор Панченко", - утверждают "Українські Новини".

Уголовное дело в отношении Панченко рассматривается в Высшем антикоррупционном суде по инициативе самой Заичко. В настоящее время ВАКС закончил выяснение обстоятельств и перешел к дебатам. Прокуратура просит для обвиняемой Панченко наказание в виде 6 лет лишения свободы с конфискацией имущества.