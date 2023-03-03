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Преступность
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Российский летчик, бомбивший Харьковскую телебашню, проведет 12 лет за решеткой

Российский летчик, бомбивший Харьковскую телебашню, проведет 12 лет за решеткой

Служба безопасности собрала безоговорочные доказательства вины еще одного российского военного, участвовавшего в обстрелах украинских городов. Пилот вооруженных сил РФ признан виновным в нарушении законов и обычаев войны и приговорен к 12 годам лишения свободы.

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Об этом сообщила пресс-служба СБУ.

Отмечается, что злоумышленником является заместитель командира воинской части 6-й армии военно-воздушных сил и противовоздушной обороны западного военного округа вооруженных сил РФ.

6 марта прошлого года он на российском боевом самолете пересек государственную границу Украины и осуществил бомбардировку радиотелевизионной станции в Харькове.

Фото 2 — Российский летчик, бомбивший Харьковскую телебашню, проведет 12 лет за решеткой

Установлено, что для проведения воздушной атаки враг применил восемь авиационных бомб ФАБ-500 общим весом 2,5 тонны в тротиловом эквиваленте.

Самого летчика украинские защитники сбили сразу после того, как он сбросил бомбы. После катапультирования и приземления он был задержан.

"На основании доказательств, собранных следователями СБУ, суд признал его виновным по ч. 2 ст. 28 и ч. 1 ст. 438 Уголовного кодекса Украины (нарушение законов и обычаев войны). Фигуранту назначено наказание в виде 12 лет заключения", – сообщили в СБУ.

Как сообщили в Офисе Генерального прокурора, РТПС  в Харькове и оборудование, размещенное на ней, являются гражданским объектом, не используемым в военных целях.

На территории станции и вокруг нее не размещаются вооружения, военная техника, оружие, боеприпасы, а также не дислоцируются подразделения Вооруженных Сил, других военных формирований и правоохранительных органов Украины. Оборудование, размещенное на объекте, не осуществляет трансляцию, распространение или передачу информации между этими подразделениями и для их нужд.

Деятельность РТПС напрямую связана исключительно с предоставлением услуг, имеющих значение для функционирования общества и безопасности гражданского населения.

Станция обеспечивает предоставление телекоммуникационных услуг, функционирование системы оповещения и трансляцию телерадиопрограмм. Благодаря этому население получает информацию об угрозах возникновения чрезвычайных ситуаций, угрозах жизни или здоровью людей и причинении вреда имуществу, а также рекомендации по их избежанию.

Ранее Соломенский районный суд Киева приговорил 58-летнего киевлянина, из-за которого войска РФ нанесли удар по столице, к 15 годам тюрьмы за госизмене.

Автор:
Светлана Манько