Российский летчик, бомбивший Харьковскую телебашню, проведет 12 лет за решеткой

Служба безопасности собрала безоговорочные доказательства вины еще одного российского военного, участвовавшего в обстрелах украинских городов. Пилот вооруженных сил РФ признан виновным в нарушении законов и обычаев войны и приговорен к 12 годам лишения свободы.

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Об этом сообщила пресс-служба СБУ.

Отмечается, что злоумышленником является заместитель командира воинской части 6-й армии военно-воздушных сил и противовоздушной обороны западного военного округа вооруженных сил РФ.

6 марта прошлого года он на российском боевом самолете пересек государственную границу Украины и осуществил бомбардировку радиотелевизионной станции в Харькове.

Установлено, что для проведения воздушной атаки враг применил восемь авиационных бомб ФАБ-500 общим весом 2,5 тонны в тротиловом эквиваленте.

Самого летчика украинские защитники сбили сразу после того, как он сбросил бомбы. После катапультирования и приземления он был задержан.

"На основании доказательств, собранных следователями СБУ, суд признал его виновным по ч. 2 ст. 28 и ч. 1 ст. 438 Уголовного кодекса Украины (нарушение законов и обычаев войны). Фигуранту назначено наказание в виде 12 лет заключения", – сообщили в СБУ.

Как сообщили в Офисе Генерального прокурора, РТПС в Харькове и оборудование, размещенное на ней, являются гражданским объектом, не используемым в военных целях.

На территории станции и вокруг нее не размещаются вооружения, военная техника, оружие, боеприпасы, а также не дислоцируются подразделения Вооруженных Сил, других военных формирований и правоохранительных органов Украины. Оборудование, размещенное на объекте, не осуществляет трансляцию, распространение или передачу информации между этими подразделениями и для их нужд.

Деятельность РТПС напрямую связана исключительно с предоставлением услуг, имеющих значение для функционирования общества и безопасности гражданского населения.

Станция обеспечивает предоставление телекоммуникационных услуг, функционирование системы оповещения и трансляцию телерадиопрограмм. Благодаря этому население получает информацию об угрозах возникновения чрезвычайных ситуаций, угрозах жизни или здоровью людей и причинении вреда имуществу, а также рекомендации по их избежанию.

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