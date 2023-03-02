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Преступность
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Депутатам Госдумы РФ, голосовавшим за признание "Л/ДНР", грозит до 15 лет лишения свободы

Депутатам Госдумы РФ, голосовавшим за признание "Л/ДНР", грозит до 15 лет лишения свободы

Служба безопасности собрала безоговорочные доказательства вины 41 депутата Госдумы РФ, способствовавших захвату части восточных регионов Украины.

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Об этом сообщила пресс-служба СБУ.

Отмечается, что 15 февраля прошлого года дупутаты Госдумы РФ поддержали постановление об обращении к лидеру страны-агрессора РФ с просьбой признать "независимость" оккупированных районов Донецкой и Луганской областей.

А уже через неделю проголосовали за ратификацию "договора о дружбе, сотрудничестве и взаимопомощи" между страной-агрессором и террористическими организациями "Л/ДНР".

Тем самым чиновники способствовали реализации кремлевского плана по захвату Украины.

"На основании собранных доказательств следователи Службы безопасности сообщили российским депутатам о подозрении по ч. 3 ст. 110 Уголовного кодекса Украины (посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины) и направили в суд обвинительные акты", - подчеркивают СБУ.

Там добавляют, что злоумышленникам грозит до 15 лет лишения свободы или пожизненное заключение с конфискацией имущества.

Напомним, что в прошлом месяце СБУ передала в суд обвинительные акты в отношении еще 55 депутатов госдумы РФ и в настоящее время предпринимает комплексные меры по привлечению их к ответственности за преступления против Украины.

Полный список из вышеупомянутых депутатов:

  • Аксененко Александр Сергеевич, 08.03.1986 г.р.
  • Берулава Михаил Николаевич, 03.08.1950 г.р.
  • Бессонов Евгений Иванович, 26.11.1968 г.р.
  • Бифов Анатолий Жамалович, 07.01.1963 г.р.
  • Блоцкий Владимир Николаевич, 10.11.1977 г.р.
  • Васильев Николай Иванович, 28.03.1958 г.р.
  • Вассерман Анатолий Александрович, 09.12.1952 г.р.
  • Власов Василий Максимович, 27.06.1995 г.р.
  • Гаврилов Сергей Анатольевич, 27.01.1966 г.р.
  • Гартунг Валерий Карлович, 12.11.1960 г.р.
  • Горелкин Антон Вадимович, 22.01.1982 г.р.
  • Горохов Андрей Юрьевич, 13.01.1960 г.р.
  • Гурулев Андрей Викторович, 16.10.1967 г.р.
  • Дамдинцурунов Вячеслав Анатольевич, 21.09.1977 г.р.
  • Данчикова Галина Иннокентьевна, 13.08.1954 г.р.
  • Демченко Иван Иванович, 27.09.1960 г.р.
  • Дзюба Виктор Викторович, 10.08.1977 г.р.
  • Димов Олег Дмитриевич, 08.03.1968 г.р.
  • Догаев Ахмед Шамханович, 18.08.1965 г.р.
  • Долуда Николай Александрович, 10.06.1952 г.р.
  • Дорошенко Андрей Николаевич, 10.03.1977 г.р.
  • Дрожжина Юлия Николаевна, 01.03.1990 г.р.
  • Дроздов Александр Сергеевич, 01.11.1970 г.р.
  • Дьяконова Татьяна Ивановна, 22.04.1970 г.р.
  • Евтюхова Елена Александровна, 07.08.1970 г.р.
  • Езубов Алексей Петрович, 10.02.1948 г.р.
  • Ефимов Виталий Борисович, 04.04.1940 г. р.
  • Жуков Александр Дмитриевич, 01.06.1956
  • Затулин Константин Федорович, 07.09.1958
  • Захаров Константин Юрьевич, 31.03.1973 г.р.
  • Зубарев Виктор Владиславович, 20.02.1961 г.р.
  • Ивановский Олег Иванович, 05.06.1966
  • Иванов Максим Анатольевич, 24.11.1967 г.р.
  • Иванов Максим Евгеньевич, 23.05.1987 г.р.
  • Ивенская Ирина Валентиновна, 22.07.1972 г.р.
  • Канаев Алексей Валерьянович, 30.08.1971 г.р.
  • Карлов Георгий Александрович, 04.01.1971 г.р.
  • Карпов Анатолий Евгеньевич, 23.05.1951 г.р.
  • Скоч Андрей Владимирович, 30.01.1966 г.р.
  • Скриванов Дмитрий Станиславович, 15.08.1971 г.р.
  • Ткачев Антон Олегович, 31.03.1994 г.р.

Ранее СБУ собрала дополнительные материалы и возбудила новое уголовное производство в отношении участвовавшего в боевых действиях против Сил обороны Украины на восточном фронте депутата Государственной думы РФ Алексея Журавлева .

Автор:
Светлана Манько