Депутатам Госдумы РФ, голосовавшим за признание "Л/ДНР", грозит до 15 лет лишения свободы

Служба безопасности собрала безоговорочные доказательства вины 41 депутата Госдумы РФ, способствовавших захвату части восточных регионов Украины.

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Об этом сообщила пресс-служба СБУ.

Отмечается, что 15 февраля прошлого года дупутаты Госдумы РФ поддержали постановление об обращении к лидеру страны-агрессора РФ с просьбой признать "независимость" оккупированных районов Донецкой и Луганской областей.

А уже через неделю проголосовали за ратификацию "договора о дружбе, сотрудничестве и взаимопомощи" между страной-агрессором и террористическими организациями "Л/ДНР".

Тем самым чиновники способствовали реализации кремлевского плана по захвату Украины.

"На основании собранных доказательств следователи Службы безопасности сообщили российским депутатам о подозрении по ч. 3 ст. 110 Уголовного кодекса Украины (посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины) и направили в суд обвинительные акты", - подчеркивают СБУ.

Там добавляют, что злоумышленникам грозит до 15 лет лишения свободы или пожизненное заключение с конфискацией имущества.

Напомним, что в прошлом месяце СБУ передала в суд обвинительные акты в отношении еще 55 депутатов госдумы РФ и в настоящее время предпринимает комплексные меры по привлечению их к ответственности за преступления против Украины.

Полный список из вышеупомянутых депутатов:

Аксененко Александр Сергеевич, 08.03.1986 г.р.

Берулава Михаил Николаевич, 03.08.1950 г.р.

Бессонов Евгений Иванович, 26.11.1968 г.р.

Бифов Анатолий Жамалович, 07.01.1963 г.р.

Блоцкий Владимир Николаевич, 10.11.1977 г.р.

Васильев Николай Иванович, 28.03.1958 г.р.

Вассерман Анатолий Александрович, 09.12.1952 г.р.

Власов Василий Максимович, 27.06.1995 г.р.

Гаврилов Сергей Анатольевич, 27.01.1966 г.р.

Гартунг Валерий Карлович, 12.11.1960 г.р.

Горелкин Антон Вадимович, 22.01.1982 г.р.

Горохов Андрей Юрьевич, 13.01.1960 г.р.

Гурулев Андрей Викторович, 16.10.1967 г.р.

Дамдинцурунов Вячеслав Анатольевич, 21.09.1977 г.р.

Данчикова Галина Иннокентьевна, 13.08.1954 г.р.

Демченко Иван Иванович, 27.09.1960 г.р.

Дзюба Виктор Викторович, 10.08.1977 г.р.

Димов Олег Дмитриевич, 08.03.1968 г.р.

Догаев Ахмед Шамханович, 18.08.1965 г.р.

Долуда Николай Александрович, 10.06.1952 г.р.

Дорошенко Андрей Николаевич, 10.03.1977 г.р.

Дрожжина Юлия Николаевна, 01.03.1990 г.р.

Дроздов Александр Сергеевич, 01.11.1970 г.р.

Дьяконова Татьяна Ивановна, 22.04.1970 г.р.

Евтюхова Елена Александровна, 07.08.1970 г.р.

Езубов Алексей Петрович, 10.02.1948 г.р.

Ефимов Виталий Борисович, 04.04.1940 г. р.

Жуков Александр Дмитриевич, 01.06.1956

Затулин Константин Федорович, 07.09.1958

Захаров Константин Юрьевич, 31.03.1973 г.р.

Зубарев Виктор Владиславович, 20.02.1961 г.р.

Ивановский Олег Иванович, 05.06.1966

Иванов Максим Анатольевич, 24.11.1967 г.р.

Иванов Максим Евгеньевич, 23.05.1987 г.р.

Ивенская Ирина Валентиновна, 22.07.1972 г.р.

Канаев Алексей Валерьянович, 30.08.1971 г.р.

Карлов Георгий Александрович, 04.01.1971 г.р.

Карпов Анатолий Евгеньевич, 23.05.1951 г.р.

Скоч Андрей Владимирович, 30.01.1966 г.р.

Скриванов Дмитрий Станиславович, 15.08.1971 г.р.

Ткачев Антон Олегович, 31.03.1994 г.р.

Ранее СБУ собрала дополнительные материалы и возбудила новое уголовное производство в отношении участвовавшего в боевых действиях против Сил обороны Украины на восточном фронте депутата Государственной думы РФ Алексея Журавлева .