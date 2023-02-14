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Первому заместителю начальника Генштаба РФ сообщили о подозрении: отдавал приказы о проведении полномасштабной войны в Украине
Служба безопасности собрала доказательства участия начальника главного оперативного управления Генштаба ВС РФ – первого заместителя начальника Генштаба ВС РФ генерал-полковника Сергея Рудского в совершении вооруженной агрессии против Украины.
Об этом сообщает пресс-служба СБУ.
"Именно он отдавал приказы о планировании, подготовке и проведении полномасштабного вторжения в Украину. По его указаниям проводили боевую подготовку оккупационных группировок и снабжали их вооружением и боеприпасами", - говорится в сообщении.
Кроме того, он публично оправдывал вооруженную агрессию против Украины и военные преступления российских захватчиков.Подписывайтесь на наш Telegram канал
В частности, пропагандистские тезисы Кремля зафиксированы в выступлении чиновника во время заседания Госдумы РФ 25 марта 2022 года, которое транслировали центральные российские телеканалы.
На основании собранных доказательств следователи Службы безопасности сообщили Сергею Рудскому о подозрении по трем статьям Уголовного кодекса Украины:
- ч. 3 ст. 110 (посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины);
- ч. 2 ст. 437 (планирование, подготовка, развязывание и ведение агрессивной войны);
- ч. 3 ст. 436-2 (оправдание, признание правомерной, отрицание вооруженной агрессии Российской Федерации против Украины, глорификация ее участников).
Продолжаются комплексные меры по привлечению злоумышленника к ответственности за преступления против Украины.
Напомним, Служба безопасности собрала масштабную доказательную базу в руководителя следственного комитета России Александра Бастрыкина. В частности, задокументирована его деятельность по введению оккупационного режима во временно захваченных районах Юга и Востока Украины.