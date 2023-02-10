СБУ сообщила о подозрении прокремлевской пропагандистке Монтян

Служба безопасности собрала исчерпывающую доказательную базу на прокремлевскую пропагандистку, известного адвоката Татьяну Монтян, публично оправдывающую российскую вооруженную агрессию против Украины.

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Об этом сообщила пресс-служба СБУ.

Отмечается, что находясь на территории страны-агрессора, Монтян активно участвует в информационно-психологических спецоперациях российских спецслужб.

Для этого регулярно выступает на российских телеканалах, где активно призывает к изменению границ государственной границы Украины и поддержке оккупационных группировок.

Также она массово распространяет дезинформацию о ситуации в Украине через собственные каналы на Ютуб и Телеграмм, которые насчитывают почти полмиллиона подписчиков.

"По данным следствия, злоумышленница уехала в Россию еще в 2021 году. С тех пор она постоянно посещает временно оккупированные районы Донецкой и Луганской областей для подготовки пропагандистских сюжетов в пользу кремлевского режима", - сообщили в СБУ.

На основании собранных доказательств следователи Службы безопасности сообщили ей о подозрении по четырем статьям Уголовного кодекса Украины:

ч. 3 ст. 109 (действия, направленные на насильственное изменение или свержение конституционного строя или на захват государственной власти);

ч. 1 и ч. 2 ст. 110 (посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины);

ч. 1 ст. 111-1 (коллаборационная деятельность);

ч. 3 ст. 436-2 (оправдание, признание правомерной, отрицание вооруженной агрессии РФ против Украины, глорификация ее участников).

Ранее Служба безопасности собрала исчерпывающую доказательную базу на прокремлевскую пропагандистку Диану Панченко, публично оправдывающую российскую вооруженную агрессию против Украины. Панченко работала на подсанкционных телеканалах подозреваемого в государственной измене Виктора Медведчука, где распространяла антиукраинские нарративы Москвы.