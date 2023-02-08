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СБУ сообщила о подозрении "министру образования ДНР": уничтожает учебники и отправляет детей в лагеря РФ
Управление Службы безопасности Украины в Донецкой и Луганской областях сообщило о подозрении так называемой "министру образования и науки ДНР" Ольге Колударовой.
Как указывают в спецслужбе, злоумышленницей является российская гражданка, проживавшая в Удмуртии, а в июле 2022 года получившая "назначение" в оккупационный орган в захваченной части Донбасса.
"На этой должности она пытается принудительно приблизить образовательную сферу региона к кремлевским "стандартам". Для этого организовала уничтожение в местных школах украинских учебников и поручила полностью "переписать" учебную программу по истории Украины", - говорится в сообщении.
Также указано, что псевдоминистр заставляет учителей ездить на "курсы переформатирования" в Россию и отправляет детей в лагеря страны-агрессора. На основании собранной доказательной базы следователи СБУ сообщили фигурантке о подозрении по части 2 статьи 110 (посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины) Уголовного кодекса.Подписывайтесь на наш Telegram канал
"В настоящее время она находится на временно оккупированной части Донецкой области. Впрочем, сотрудники СБУ знают о местах ее пребывания и проводят комплексные мероприятия по привлечению злоумышленницы к ответственности", - добавляют в ведомстве.
Напомним также, что недавно СБУ сообщила о подозрении по этой же статье "министру угля и энергетики ДНР" Андрею Черткову. Кроме того, в коллаборационизме подозревается бывший "министр здравоохранения ДНР" Виктор Кучковой, ранее работавший в Донецкой обладминистрации.