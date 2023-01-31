СБУ повідомила про підозру "міністру енергетики" та "ексміністру охорони здоров'я ДНР"

Служба безпеки України повідомила про підозру двом представникам російських окупаційних структур, які "передали" українські шахти та лікарні у "власність" Росії. Про це йдеться у повідомленні спецслужби.

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Одним із зловмисників є громадянин Росії Андрій Чертков, що раніше займав посаду міністра енергетики та житлово-комунального господарства Нижегородської області.

"У липні минулого року за вказівкою Москви його призначили очільником створеного окупантами "Міністерства вугілля й енергетики" терористичної організації "ДНР". На цій "посаді" виконував завдання Кремля щодо переналаштування паливно-енергетичного комплексу регіону під потреби країни-агресора", - вказують в СБУ.

Саме за його дорученням, за даними відомстві, було налагоджено регулярний вивіз промислових обсягів українського вугілля до РФ, також він розробив програму ліквідації майже 90% шахт Донеччини.

Наразі Чертков готує до незаконної "приватизації" та передачі підсанкційним російським олігархам три шахтоуправління на захопленій частині регіону. Чоловіку інкримінують частину 2 статті 110 Кримінального кодексу (посягання на територіальну цілісність і недоторканність України).

Ще одним зловмисником є колишній "міністр охорони здоров'я ДНР" Віктор Кучковий, який наразі входить до керівного складу окупаційної адміністрації в Мелітополі, де очолює "департамент охорони здоров'я Запорізької області". Раніше ж, нагадують в СБУ, він був заступником начальника одного з управлінь Донецької обласної адміністрації, який у 2014 році приєднався до терористів.

"У цьому "кріслі" він виконує завдання кремлівського режиму щодо переформатування медичної галузі регіону під потреби російських окупаційних угруповань. За його вказівкою місцеві лікарні були переобладнані у військові шпиталі для прийому поранених загарбників", - йдеться в повідомленні.

Слідчі СБУ повідомили йому про підозру за частиною 5 статті 111-1 КК (добровільне зайняття посади, пов’язаної з виконанням організаційно-розпорядчих або адміністративно-господарських функцій, у незаконних органах влади на окупованій території).

Спецслужба при цьому заявляє, що знає про місця перебування обох колаборантів, що перебувають на окупованих Росією територіях, і проводить заходи для притягнення їх до відповідальності.