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СБУ повідомила про підозру "міністру енергетики" та "ексміністру охорони здоров'я ДНР"

СБУ повідомила про підозру "міністру енергетики" та "ексміністру охорони здоров'я ДНР"

Служба безпеки України повідомила про підозру двом представникам російських окупаційних структур, які "передали" українські шахти та лікарні у "власність" Росії. Про це йдеться у повідомленні спецслужби.

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Одним із зловмисників є громадянин Росії Андрій Чертков, що раніше займав посаду міністра енергетики та житлово-комунального господарства Нижегородської області.

"У липні минулого року за вказівкою Москви його призначили очільником створеного окупантами "Міністерства вугілля й енергетики" терористичної організації "ДНР". На цій "посаді" виконував завдання Кремля щодо переналаштування паливно-енергетичного комплексу регіону під потреби країни-агресора", - вказують в СБУ.

Саме за його дорученням, за даними відомстві, було налагоджено регулярний вивіз промислових обсягів українського вугілля до РФ, також він розробив програму ліквідації майже 90% шахт Донеччини.

Наразі Чертков готує до незаконної "приватизації" та передачі підсанкційним російським олігархам три шахтоуправління на захопленій частині регіону. Чоловіку інкримінують частину 2 статті 110 Кримінального кодексу (посягання на територіальну цілісність і недоторканність України).

Ще одним зловмисником є колишній "міністр охорони здоров'я ДНР" Віктор Кучковий, який наразі входить до керівного складу окупаційної адміністрації в Мелітополі, де очолює "департамент охорони здоров'я Запорізької області". Раніше ж, нагадують в СБУ, він був заступником начальника одного з управлінь Донецької обласної адміністрації, який у 2014 році приєднався до терористів.

"У цьому "кріслі" він виконує завдання кремлівського режиму щодо переформатування медичної галузі регіону під потреби російських окупаційних угруповань. За його вказівкою місцеві лікарні були переобладнані у військові шпиталі для прийому поранених загарбників", - йдеться в повідомленні.

Слідчі СБУ повідомили йому про підозру за частиною 5 статті 111-1 КК (добровільне зайняття посади, пов’язаної з виконанням організаційно-розпорядчих або адміністративно-господарських функцій, у незаконних органах влади на окупованій території).

Спецслужба при цьому заявляє, що знає про місця перебування обох колаборантів, що перебувають на окупованих Росією територіях, і проводить заходи для притягнення їх до відповідальності.

Автор:
Тимофій Бесп'ятов