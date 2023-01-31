СБУ сообщила о подозрении "министру энергетики" и "экс-министру здравоохранения ДНР"

Служба безопасности Украины сообщила о подозрении двум представителям российских оккупационных структур, "передавших" украинские шахты и больницы в "собственность" России. Об этом говорится в сообщении спецслужбы.

Мы продолжаем сражаться с оккупантом на информационном фронте, предоставляя исключительно проверенную информацию и аналитику. Война лишила нас возможности зарабатывать, просим Вашей поддержки. Поддержать delo.ua

Одним из злоумышленников является гражданин России Андрей Чертков, ранее занимавший должность министра энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Нижегородской области.

"В июле прошлого года по указанию Москвы его назначили главой созданного оккупантами "Министерства угля и энергетики" террористической организации "ДНР". На этой "должности" он выполнял задачи Кремля по перенастройке топливно-энергетического комплекса региона под нужды страны-агрессора", - указывают в СБУ.

Именно по его поручению, по данным ведомства, был налажен регулярный вывоз промышленных объемов украинского угля в РФ, также он разработал программу ликвидации почти 90% шахт Донбасса.

В настоящее время Чертков готовит к незаконной "приватизации" и передаче подсанкционным российским олигархам три шахтоуправления на захваченной части региона. Мужчине инкриминируют часть 2 статьи 110 Уголовного кодекса (посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины).

Еще одним злоумышленником является бывший "министр здравоохранения ДНР" Виктор Кучковой, входящий в руководящий состав оккупационной администрации в Мелитополе, где возглавляет "департамент здравоохранения Запорожской области". Ранее же, напоминают в СБУ, он был заместителем начальника одного из управлений Донецкой областной администрации, но в 2014 году присоединился к террористам.

"В этом "кресле" он выполняет задачи кремлевского режима по переформатированию медицинской отрасли региона под нужды российских оккупационных группировок. По его указанию местные больницы были переоборудованы в военные госпитали для приема раненых захватчиков", - говорится в сообщении.

Следователи СБУ сообщили ему о подозрении по части 5 статьи 111-1 УК (добровольное занятие должности, связанной с выполнением организационно-распорядительных или административно-хозяйственных функций, в незаконных органах власти на оккупированной территории).

Спецслужба при этом заявляет, что знает о местах пребывания обоих коллаборантов, находящихся на оккупированных Россией территориях, и проводит меры по привлечению их к ответственности.